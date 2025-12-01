Language
    बीडीए का 'बुलडोजर' एक्शन: 10 बीघे की अवैध कॉलोनी ध्वस्त, कई मैरिज हॉल और अतिक्रमण भी रडार पर!

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:58 PM (IST)

    बरेली के अहलादपुर में बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने दस बीघे में बन रही एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान का हिस्सा थी। बीडीए ने क्षेत्र में अन्य अवैध निर्माणों को भी चिह्नित किया है, जिनकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

    अवैध न‍िर्माण को ढहाता बुलडोजर

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध बीडीए की कार्रवाई तेज हो गई है। सोमवार को बड़ा बाइपास स्थित अहलादपुर चौकी के पास दस बीघे में बिना बीडीए की अनुमति से विकसित हो रही अवैध कालोनी पर बुलडोजर चला दिया गया। साथ ही पुराना शहर में तीन अवैध बरातघर, मैरेज हाल को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया गया।

    बीडीए के नोटिस के बाद पुलिस ने भी अवैध निर्माणकर्ताओं को जल्द से जल्द भवन खाली करने को चेताया। इसको लेकर पुराना शहर के सूफीटोला और पीलीभीत बाइपास क्षेत्र में खलबली मची रही। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में बीडीए यहां भी बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए बीडीए की ओर से तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है।

    बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने बताया कि अवैध निर्माण के विरुद्ध बीडीए का अभियान लगातार चल रहा है। कोई भी अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में सोमवार को रवि पटेल द्वारा विकसित की जा रही दस बीघे की अवैध कालोनी को ध्वस्त कर दिया गया।

    साथ ही पुराना शहर, पीलीभीत बाइपास रोड समेत अन्य क्षेत्रों में पूर्व में जारी नोटिस के बाद संबंधित अवैध निर्माणकर्ताओं को चेतावनी जारी की गई है। कहा कि अवैध निर्माण के विरुद्ध बीडीए की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आमजन से अपील किया कि नए बिल्डिंग बायलाज के तहत अपने भवनों की कंपाउंडिंग कराएं अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा।

    नगर निगम ने भी चलाया अभियान, कई कब्जेदारों के सामान जब्त

    नगर निगम ने भी सोमवार को पटेल चौक से चौकी चौराहा, मिनी बाइपास रोड समेत कई अन्य हिस्सों में सड़क-फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर सामान फैलाकर बैठे वस्त्र विक्रेताओं और स्थायी दुकानदारों के सामान भी जब्त कर लिए गए। जिसे छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में कब्जेदार नगर निगम भी पहुंचे।

    नगर आयुक्त संजीव कुमार से भी मिलकर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की बात कही। कार्रवाई के दौरान कई कब्जेदारों और निगम टीम में नोकझोंक भी देखने को मिली लेकिन प्रवर्तन दल की सख्ती से वह पीछे हट गए। कई कब्जेदारों पर निगम ने जुर्माना भी लगाया।

     

