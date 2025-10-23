यूपी में जीजा ने अपनी साली की तोड़ दी नाक, वजह सुनकर पकड़ लेंगे सिर

बरेली में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, उसके पति और ससुराल वालों ने उसकी 16 वर्षीय साली के साथ मारपीट की और उसकी नाक तोड़ दी। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।