    यूपी में जीजा ने अपनी साली की तोड़ दी नाक, वजह सुनकर पकड़ लेंगे सिर

    By Rajnesh Saxena Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:59 PM (IST)

    बरेली में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, उसके पति और ससुराल वालों ने उसकी 16 वर्षीय साली के साथ मारपीट की और उसकी नाक तोड़ दी। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जासं, बरेली। बारादरी निवासी एक महिला ने अपने पति समेत ससुरालियों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है। महिला ने पुलिस को बताया कि तीन वर्ष पहले बारादरी थाना क्षेत्र निवासी एक युवक से उनका विवाह हुआ था। शादी के कुछ समय ठीक चला, लेकिन बाद में पति समेत सभी ससुरालियों ने उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उस वक्त ससुरालियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी लिखी गई थी।

    आरोप है कि इसके बाद उसका पति समेत सभी लोग महिला के मायके आए और 16 साल की साली की साथ मारपीट कर नाक तोड़ दी। आरोप है कि आरोपित पति ने शादी के बाद महिला के कुछ अश्लील फोटो भी अपने फोन में लिए थे जो अब उसने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिए हैं। मामले में पुलिस ने पति समेत सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।