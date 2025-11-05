बरेली के कारोबारी के आवास पर GST के छापे में मिले पांच करोड़, नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के शास्त्री नगर स्थित कारोबारी के आवास पर मंगलवार दोपहर नोएडा की केंद्रीय जीएसटी टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम को भारी मात्रा में नकदी मिलने की सूचना है। ऐसे में टीम को आयकर विभाग को भी बुलाना पड़ा। नकदी की गिनती के लिए टीम को नोट गिनने की मशीनें मंगवानी पड़ीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शास्त्री नगर निवासी उद्यमी बंधु परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक सामानों की फैक्ट्री चलाते हैं, जहां पंखे, कूलर आदि का निर्माण किया जाता है। इन उत्पादों की आपूर्ति बरेली से बाहर अवध और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में की जाती है।

केंद्रीय जीएसटी की टीम को लंबे समय से टैक्स गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही थीं। जांच के आधार पर मंगलवार को तीन अलग-अलग टीमों ने एक साथ फैक्ट्री और आवास पर छापेमारी की। कार्रवाई में करीब पांच करोड़ रुपये की नकदी बरामद होने की बात सामने आई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।