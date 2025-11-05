Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली के कारोबारी के आवास पर GST के छापे में मिले पांच करोड़, नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:56 PM (IST)

    बरेली में जीएसटी विभाग ने एक कारोबारी के घर पर छापा मारकर पांच करोड़ रुपये की नकदी बरामद की। इतनी बड़ी रकम देखकर अधिकारियों को नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ीं। विभाग कर चोरी के मामले में जांच कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के शास्त्री नगर स्थित कारोबारी के आवास पर मंगलवार दोपहर नोएडा की केंद्रीय जीएसटी टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम को भारी मात्रा में नकदी मिलने की सूचना है। ऐसे में टीम को आयकर विभाग को भी बुलाना पड़ा। नकदी की गिनती के लिए टीम को नोट गिनने की मशीनें मंगवानी पड़ीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शास्त्री नगर निवासी उद्यमी बंधु परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक सामानों की फैक्ट्री चलाते हैं, जहां पंखे, कूलर आदि का निर्माण किया जाता है। इन उत्पादों की आपूर्ति बरेली से बाहर अवध और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में की जाती है।

    केंद्रीय जीएसटी की टीम को लंबे समय से टैक्स गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही थीं। जांच के आधार पर मंगलवार को तीन अलग-अलग टीमों ने एक साथ फैक्ट्री और आवास पर छापेमारी की। कार्रवाई में करीब पांच करोड़ रुपये की नकदी बरामद होने की बात सामने आई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

    टीम ने आवास का गेट बंद कर लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी मिलते ही व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और छापेमारी की पुष्टि की।

    प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही जब्त नकदी और कागजातों का विस्तृत ब्योरा जारी किया जाएगा। छापेमारी की जानकारी मिलने पर बरेली इलेक्ट्रिकल मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री संजीव चांदना, राजन गुप्ता, प्रमोद मिश्रा आदि मौके पर पहुंचे, जहां गेट बंद कर अंदर चल रही जांच-पड़ताल को देखकर वापस लौट आए।