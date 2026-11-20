जागरण संवाददाता, बरेली। सिटी स्टेशन पर यात्री की जान बचाने वाले जीआरपी के पांच जवानों को मंगलवार को पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी. ने प्रशस्ति पत्र और 500-500 रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान नेकी का इनाम मिलने पर उनके चेहरे खिल उठे।

दरअसल, 11 नवंबर को हल्द्वानी के नीलकंठ विहार निवासी प्रदीप सिंह लालकुआं-बरेली सिटी पैसेंजर (55314) से बरेली सिटी स्टेशन पहुंचे थे। उन्हें कासगंज जाना था और वह 15062 कासगंज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान मिर्गी का दौरा पड़ने से उनका संतुलन बिगड़ा और वह प्लेटफार्म से रेलवे ट्रैक पर गिर गए।