जागरण संवाददाता, हापुड़। गंगा मेले की रेती आज अश्वों की टापों से गूंजेगी। यहां आस्था के सैलाब के बीच देशी अश्वों की शान, नस्ल, नफासत और खूबसूरती का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।

उत्तरी भारत की पहली स्वदेशी अश्व प्रदर्शनी में विभिन्न जिलों से आए उम्दा नस्ल के घोड़े अपनी कद-काठी, चाल और विशिष्टताओं से अपनी श्रेष्ठता साबित करने उतरेंगे।

दौड़ पर विशेषज्ञों की नजर

दोपहर बाद पांच 12 बजे शुरू होने वाले इस आयोजन में अश्व विशेषज्ञों की पारखी नजरें तीन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ अश्वों का चयन करेंगी। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

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