दीपावली से पहले बरेली में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, इतने क्विंटल मिठाई की नष्ट

जागरण संवाददाता, बरेली। दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैयादूज पर्व से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई की है। सहायक खाद्य आयुक्त अपूर्व श्रीवास्तव व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में गुरुवार को अभियान चलाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्रवाई के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों और गाड़ियों से कुल 202 किलो संदूषित मिठाई जब्त कर मौके पर ही नष्ट करा दी गई। इन मिठाइयों का अनुमानित मूल्य लगभग 52,980 रुपये रहा। शिवपुरी चौराहा, नवाबगंज और कुतुबखाना क्षेत्र में सबसे अधिक मिठाइयां खराब व मिलावटी पाई गईं।

किलो खोया भी किया नष्ट इसके अलावा करीब तीन किलो खोया भी जब्त कर नष्ट किया गया। अभियान में वृधराज एग्रो नवाबगंज से रिफाइंड राइस ब्रान आयल के 32 टिन जब्त कर सीज किए गए, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 57,600 रुपये है।