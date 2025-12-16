20 मिनट तक आसमान में मंडराता रहा IndiGo का विमान, सवार थे दो बच्चों सहित 136 यात्री

जागरण संवाददाता, बरेली। कोहरे में दृश्यता कम होने से बेंगलुरू से 136 यात्रियों को लेकर आया इंडिगो का विमान करीब 20 मिनट तक आसमान में मंडराता रहा। एयरपोर्ट के अधिकारी और पायलट के बीच कई बार संवाद हुआ लेकिन विमान को नीचे उतारने की कोई गुंजाइश नहीं बनी। ऐसे में फ्लाइट में सवार यात्रियों की भी दिल की धड़कनें तेज हो गई।

बाद में अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए भेज दिया। इस दिक्कत के बाद बरेली से बेंगलुरू जाने वाली उड़ान सेवा को भी रद कर दिया गया। इसमें 186 यात्रियों ने टिकटों की बुकिंग करा रखी थी लेकिन फ्लाइट के अचानक रद होने के बाद इन्हें भी मायूस होकर लौटना पड़ा।

मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस की बेंगलुरू-बरेली-बेंगलुरू के लिए उड़ान सेवा थी। बेंगलुरू से यह फ्लाइट दो बच्चों सहित कुछ 136 यात्रियों को लेकर निर्धारित समय पर उड़ी और यहां दोपहर दो बजकर 20 मिनट पर पहुंच भी गई लेकिन यहां बरेली एयरपोर्ट पर काफी कोहरा छाया हुआ था।

विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट को विमान उतारने में काफी दिक्कत हो रही थी। उसने गई बार एयरपोर्ट के अधिकारियों से संपर्क भी किया। इस दौरान फ्लाइट करीब 15 मिनट तक एयरपोर्ट के ऊपर ही मंडराती रही। इस दौरान इसमें सवार यात्री भी कुछ समय के लिए घबरा गए। बाद में दो बजकर 40 एयरपोर्ट और एयरलाइंस के अधिकारियों ने फ्लाइट को बरेली के बजाय दिल्ली एयरपोर्ट पर भेजकर उतारने का फैसला लिया और इसके बाद विमान को वापस भेज दिया गया।

इधर, मौसम की खराबी की वजह से बरेली से बेंगलुरू जोन वाली उड़ान को भी आनन-फानन में कैंसिल कर दिया गया। इसमें यात्रा करने के लिए 186 यात्रियों ने टिकटों की बुकिंग करा रखी थी। यह सभी यात्री मंगलवार को समय से एयरपोर्ट पर भी पहुंच गए थे लेकिन एकाएक फ्लाइट के कैंसिल हो जाने से उन्हें वापस लौटना पड़ा।

कई यात्रियों ने टिकट कराए कैंसिल तो कुछ ने कराई रि-शेड्यूलिंग बेंगलुरू जाने वाली फ्लाइट के कैंसिल हो जाने के बाद यात्रियों को काफी परेशानी हुई। जिन यात्रियों को किसी काम से तय तिथि पर ही पहुंचना था लेकिन फ्लाइट रद हो जाने से वह जा नहीं सके, ऐसे लोगों ने तो टिकट ही कैंसिल करा लिए। जबकि जो लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते थे, उनकी टिकट की रि-शेड्यूलिंग कर दी गई।

एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि बरेली से वापस बेंगलुरू भेजी गई फ्लाइट के बाद उसमें सवार सभी यात्रियों के लिए वाहन की व्यवस्था कराकर बरेली लाया गया। इसके अलावा बेंगलरू जाने वाले जो यात्री दूसरे जिलों से आए थे, उनके किराये का इंतजाम भी एयरलाइंस ने कराया है।