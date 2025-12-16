बरात लौटन पर दूल्हे ने किया खुलासा, बोला- मोटा हूं, इसलिए दुल्हन ने लौटाई बरात, और...

जागरण संवाददाता, बरेली। बग्गी पर बैठकर दूल्हा झपकी लेते हुए दुल्हन के दरवाजे तक पहुंच गया मगर, इसके बाद बात बिगड़ गई। दुल्हन पक्ष ने उस पर 20 लाख रुपये व ब्रेजा कार मांगने का आरोप लगाते हुए बरात लौटा दी। सोमवार को दूल्हा बने युवक समेत छह के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं अभद्रता की प्राथमिकी दर्ज करा दी गई।

इस पर दूल्हा बने युवक का कहना था कि दहेज नहीं मांगा, बल्कि दुल्हन ने मेरे मोटापे की वजह से अचानक शादी से मना कर दिया। ऋषभ सक्सेना की शादी छावनी क्षेत्र निवासी युवती से तय हुई थी। वह शुक्रवार को बरात लेकर युणवीणा मैरिज लान पुहंचे। बरातियों के अनुसार, रास्ते में ऋषभ को झपकी आ गई थी, इस कारण उन्होंने एक दोस्त से बोतल में पानी मंगवाकर पी लिया था।

दूल्हे का वीडियो बनाकर किया शेयर किसी ने इसका वीडियो बनाकर शोर कर दिया कि दूल्हा नशे में है। इससे इतर, दुल्हन पक्ष का आरोप है कि बरात दरवाजे पर आई तो दूल्हा व उसके परिवार वाले कहने लगे कि दहेज में 20 लाख रुपये व ब्रेजा कार दें। मांग पूरी होने के बाद ही फेरे लिए जाएंगे। यह बात दुल्हन को पता चली तो उसने दहेजलोभी युवक से शादी करने से मना कर दिया।

परिवार वालों ने भी कह दिया कि बराती वापस चले जाएं, अब शादी नहीं होगी। शनिवार सुबह तक बखेड़ा होता रहा, इसके बाद प्रकरण थाने पहुंचा। रविवार तक दोनों पक्षों में समझौते के प्रयास होते रहे, मगर बात नहीं बनी।