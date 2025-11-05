बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी पहल: पीलीभीत रोड टाउनशिप में 1501 किसानों की परिसंपत्तियां चिह्रित

नीलेश प्रताप सिंह, जागरण, बरेली। शहर के पीलीभीत बाइपास रोड टाउनशिप के विकास की कवायद तेज हो गई है। बीडीए ने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग की ओर से परिसंपत्तियों का सर्वे पूर्ण होने के बाद मुआवजा वितरण की रुपरेखा बना ली है। इसके लिए 1501 किसानों को दस करोड़ से अधिक धनराशि वितरित करने की योजना बनाई गई है।

रामगंगा नगर, ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के बाद अब बीडीए ने पीलीभीत बाइपास रोड पर नई टाउनशिप के विकस की योजना बनाई है। इसके लिए 15 नवंबर तक डिमांड सर्वे भी आमंत्रित किया गया है। परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए बीते माह ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली क्रय दर निर्धारण कमेटी ने किसानों को मिलने वाली प्रतिकर (मुआवजा राशि) पर मुहर लगा दी।

इसके तहत किसानों को बढ़ी हुई सर्किल दर के चार गुणा के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। 267 हेक्टेयर में प्रस्तावित आवासीय योजना में परिसंपत्तियों पर भी मुआवजा वितरण किया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की ओर से सर्वे पूर्ण कर लिया है। सर्वे में 1501 किसानों की बोरिंग, बाउंड्री वाल, ट्यूबवेल व अन्य छोटे-छोटे निर्माण चिह्रित किए गए हैं।

बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने बताया कि परियोजना के लिए नौ गांव की 267 हेक्टेयर भूमि खरीदी जानी है। इसके लिए 2275 किसानों को मुआवजा वितरण किया जाएगा। रामगंगा नगर आवासीय योजना के बाद यह प्राधिकरण की दूसरी सबसे बड़ी योजना है।