    बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी पहल: पीलीभीत रोड टाउनशिप में 1501 किसानों की परिसंपत्तियां चिह्रित

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:00 AM (IST)

    बरेली विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत रोड टाउनशिप परियोजना में 1501 किसानों की संपत्तियों को चिन्हित किया है। यह कदम किसानों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि प्राधिकरण अब उन्हें उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस चिह्नांकन से टाउनशिप के विकास कार्यों में तेजी आने की संभावना है।

    नीलेश प्रताप सिंह, जागरण, बरेली। शहर के पीलीभीत बाइपास रोड टाउनशिप के विकास की कवायद तेज हो गई है। बीडीए ने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग की ओर से परिसंपत्तियों का सर्वे पूर्ण होने के बाद मुआवजा वितरण की रुपरेखा बना ली है। इसके लिए 1501 किसानों को दस करोड़ से अधिक धनराशि वितरित करने की योजना बनाई गई है।

    रामगंगा नगर, ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के बाद अब बीडीए ने पीलीभीत बाइपास रोड पर नई टाउनशिप के विकस की योजना बनाई है। इसके लिए 15 नवंबर तक डिमांड सर्वे भी आमंत्रित किया गया है। परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए बीते माह ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली क्रय दर निर्धारण कमेटी ने किसानों को मिलने वाली प्रतिकर (मुआवजा राशि) पर मुहर लगा दी।

    इसके तहत किसानों को बढ़ी हुई सर्किल दर के चार गुणा के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। 267 हेक्टेयर में प्रस्तावित आवासीय योजना में परिसंपत्तियों पर भी मुआवजा वितरण किया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की ओर से सर्वे पूर्ण कर लिया है। सर्वे में 1501 किसानों की बोरिंग, बाउंड्री वाल, ट्यूबवेल व अन्य छोटे-छोटे निर्माण चिह्रित किए गए हैं।

    बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने बताया कि परियोजना के लिए नौ गांव की 267 हेक्टेयर भूमि खरीदी जानी है। इसके लिए 2275 किसानों को मुआवजा वितरण किया जाएगा। रामगंगा नगर आवासीय योजना के बाद यह प्राधिकरण की दूसरी सबसे बड़ी योजना है।

    दिल्ली-लखनऊ बड़ा बाईपास व बरेली-पीलीभीत राजमार्ग से सटे गांव अडुपूरा जागीर, आसपुर खूबचंद, अहिलादपुर, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर, नवदिया कुर्मियान की कुल 267.19 हेक्टेयर भूमि में 255.52 हेक्टेयर निजी भूमि व 11.66 हेक्टेयर ग्राम समाज-शासकीय भूमि है। दावा किया कि भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्ययोजना तैयार है, जल्द ही अधिग्रहण शुरु कराया जाएगा।