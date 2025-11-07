जागरण संवाददाता, बरेली। एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को फरीदपुर के चकबंदी कार्यालय से पेशकार को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोतवाली में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। आरोप है कि आरोपित ने काम करने के एवज में 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी, लेकिन 25 हजार रुपये की जुगाड़ नहीं होने पर 15 हजार रुपये देकर ही आरोपित को ट्रैप किया गया। इस मामले की विवेचना भी अब एंटी करप्शन टीम स्वयं ही करेगी।

फरीदपुर के पदारथपुर गांव निवासी मुहम्मद आदिल ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी दादी ने उन्हें व उनके भाइयों को जमीन दान में दी थी। उस जमीन का वह दाखिल खारिज कराना चाहते थे जिसकी रिपोर्ट संबंधित लेखपाल ने लगाकर चकबंदी कार्यालय भेज दी थी।

जब आदिल वहां पेशकार से मिले तो आरोपित ने कहा कि उन्हें यह तो यह जमीन दान में ही मिली है इसलिए थोड़ा बहुत तो खर्चा पानी करना होगा। जब उन्होंने खर्चा पानी की बात पूछी तो आरोपित ने 25 हजार रुपये बताए। इतना रुपये देने से इनकार किया तो आरोपित ने काम करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की गई।