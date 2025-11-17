बरेली में कूड़ा डालने पर हुए विवाद में मारपीट और पथराव, 10 से अधिक लोग घायल

जागरण संवाददाता, बरेली। कैंट के मोहनपुर ठिरिया में सोमवार सुबह कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा की दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी देखते ही देखते पथराव भी शुरू हो गया। घटना में दोनों पक्ष के 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।

पुलिस के मुताबिक, मोहनपुर वार्ड नंबर एक निवासी सरताज हुसैन की मां सकीना बेगम सोमवार सुबह उस स्थान पर कूड़ा डालने गई थीं, जहां पूरे गांव के लोग कूड़ा डालते हैं। आरोप है कि इसी बीच पड़ोस में रहने वाले फखरुद्दीन एवं जलालुद्दीन ने कूड़ा डालने का विरोध करते हुए सकीना बेगम के साथ गाली-गलौज की।

जब यह बात उन्होंने अपने घर आकर बताई तो सकीना के बेटे फखरुद्दीन के यहां पहुंचे तो फिर से झगड़ा शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने करीब 50-60 लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों से 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं।