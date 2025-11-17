Language
    बरेली में कूड़ा डालने पर हुए विवाद में मारपीट और पथराव, 10 से अधिक लोग घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:14 AM (IST)

    बरेली में कूड़ा डालने के स्थान को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और पथराव शुरू हो गया, जिसमें दस से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। कैंट के मोहनपुर ठिरिया में सोमवार सुबह कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा की दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी देखते ही देखते पथराव भी शुरू हो गया। घटना में दोनों पक्ष के 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।

    पुलिस के मुताबिक, मोहनपुर वार्ड नंबर एक निवासी सरताज हुसैन की मां सकीना बेगम सोमवार सुबह उस स्थान पर कूड़ा डालने गई थीं, जहां पूरे गांव के लोग कूड़ा डालते हैं। आरोप है कि इसी बीच पड़ोस में रहने वाले फखरुद्दीन एवं जलालुद्दीन ने कूड़ा डालने का विरोध करते हुए सकीना बेगम के साथ गाली-गलौज की।

    जब यह बात उन्होंने अपने घर आकर बताई तो सकीना के बेटे फखरुद्दीन के यहां पहुंचे तो फिर से झगड़ा शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने करीब 50-60 लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों से 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

    वहीं, फखरुद्दीन का कहना है कि उनकी मां के साथ कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। पुलिस का कहना है कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना की जांच की जा रही है।