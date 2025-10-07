Language
    मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा, बिजली चोरी में 1 करोड़ की RC कटने के बाद संपत्ति कुर्क करने की तैयारी!

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:25 AM (IST)

    बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बिजली चोरी के मामले में शिकंजा कसा जा रहा है। पांच आरोपियों पर 1.28 करोड़ रुपये की आरसी काटने के बाद अब संपत्ति कुर्की की तैयारी है। राजस्व विभाग की टीम ने घर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की और संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। आरोपियों पर ई-रिक्शा चार्जिंग के लिए बिजली चोरी करने का आरोप है।

    बिजली चोरी के आरोपितों के घर पहुंची तहसील सदर की टीम।

    जागरण संवाददाता, बरेली। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। बिजली चोरी के पांच आरोपितों की आरसी कटने के बाद अब संपत्ति कुर्की की तैयारी है।सोमवार को सदर तहसील से उनके घर पहुंचकर टीम ने दस्तावेज मांगे। तहसीलदार ने पांचों बकाएदारों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा कानूनगो से मांगा है।

    राजस्व विभाग की टीम ने घर पहुंचकर की तस्दीक, भूमि बैनामा मंगवाया

    बिजली विभाग ने वर्ष 2024 में शहर में अलग-अलग स्थानों पर बिजली चोरी करते हुए कई लोगों को पकड़ा था। आरोपित बिजली चोरी कर ई-रिक्शा चार्जिंग समेत अन्य काम कर रहे थे। विभाग ने उन पर प्राथमिकी दर्ज की। उन पर जुर्माना भी लगाया।

    सुर्खा बनाखाना निवासी वसीम खान पर 15.39 लाख, मोनीश खान पर 22.29 लाख, बरकान रजा खान पर 37.32 लाख, अमान रजा खान पर 26.92 लाख और चक महमूद निवासी गुलाम नवी पर 26.57 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    तहसीलदार सदर ने कानूनगो से मांगा पांचों बकाएदारों की संपत्ति का ब्योरा

    कुछ समय पहले बिजली विभाग ने पांचों की 1.28 करोड़ रुपये की आरसी काट दी। मामला तहसील में आने के बाद सोमवार को तहसील सदर के संग्रह अमीन प्रेम राज समेत अन्य लोग गुलाम नवी के घर पहुंचे।

    वह पास के दो सौ वर्ग गज भूमि पर अवैध रूप से ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन चलाया पकड़ा गया था। भूमि उसके पिता के नाम है। वह दो भाई हैं। इस पर टीम ने भूमि के दस्तावेज मांगे। इसके साथ ही तहसीलदार ने चल-अचल संपत्ति कुर्की के लिए कानूनगो से आरोपितों की संपत्तियों की जानकारी मांगी है।