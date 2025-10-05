Language
    बरेली में दो करोड़ की परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण, डेढ़ करोड़ के नए प्रस्ताव पारित

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:32 PM (IST)

    बरेली के क्यारा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा हुई। दो करोड़ के कार्यों का लोकार्पण हुआ और डेढ़ करोड़ के नए प्रस्ताव पारित हुए। सांसद छत्रपाल गंगवार ने योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। ब्लॉक प्रमुख रजनी चौहान ने विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने की बात कही। सभी ने मिलकर क्षेत्र के विकास का संकल्प लिया।

    दो करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली । जिल के क्यारा ब्लाक सभागार में शनिवार को क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। बैठक में दो करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जबकि डेढ़ करोड़ रुपये के नये प्रस्ताव भी पारित किए गए। बैठक में विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। 

    क्या बोले सांसद

    मुख्य अतिथि के रूप में सांसद छत्रपाल गंगवार, विधायक राघवेंद्र शर्मा, भाजपा के आंवला जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह और मंडल अध्यक्ष वीर बहादुर उपस्थित रहे। सांसद ने कहा कि सरकार की विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही प्राथमिक उद्देश्य है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नए रोजगार अवसर सृजित करने पर जोर दिया।

    ब्लाक प्रमुख रजनी चौहान ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। बैठक में भाजपा नेता अरविंद चौहान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, प्रधानों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता की जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि विकास कार्यों को पारदर्शिता और गति के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि क्षेत्र की तस्वीर बदली जा सके।