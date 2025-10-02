बरेली के बानखाना क्षेत्र में 77.1 किलोवाट की बिजली चोरी का मामला सामने आया है जिसमें सपा पार्षद समेत आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि रजा चौक नाले के पास अवैध ई-चार्जिंग सेंटर चल रहे थे जहाँ पोल से कटिया डालकर ई-रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे।

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के बानखाना क्षेत्र में रजा चौक नाले के पास एक ही 77.1 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़े जाने से विद्युत विभाग की विजिलेंस और मॉर्निंग रेड करने वाले अधिकारी बेनकाब हो गए हैं। बिजली चोरी में सपा पार्षद समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है।

बीते मंगलवार को रजा चौक नाले के पास सपा के पार्षद ओमान रजा खान, पूर्व पार्षद मोहम्मद नदीम समेत पांच लोगों के परिसरों में अवैध ई-चार्जिंग सेंटर चल रहे थे। पोल से कटिया डालकर पांच परिसरों में 97 ई-रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे। तीन घरों में भी चोरी की बिजली जल रही थी। 77.1 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़े जाने पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 1.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी करने वाली विद्युत विभाग की विजिलेंस, मॉर्निंग रेड करने वाली एचआर वर्टिकल के अभियंताओं पर सवाल उठने लगे हैं। छह महीने में विभाग ने दो बार अनुरक्षण माह का आयोजन किया। पोल से लेकर उपकेंद्र तक व्यवस्था परखी गई। सभी ट्रांसफार्मरों के लोड भी चेक किए गए। इसके बाद भी बानखाना में हो रही व्यापक पैमाने पर बिजली चोरी क्यों नहीं पकड़ी जा सकी।

आशंका जताई जा रही है कि बिना विभाग के किसी अधिकारी, कर्मचारी की संलिप्तता के इतनी बड़ी चोरी मुमकिन नहीं है। अगर किसी घर में बिना कनेक्शन के केबल खिंचा दिख जाता है तो जेई, एसडीओ, लाइनमैन को पता चल जाता है। फिर यहां शहर के बीच में हो रही बिजली चोरी अब तक क्यों नहीं पकड़ी गई। विभागीय अधिकारी भी इसको लेकर गंभीर हैं। प्रकरण की विभागीय जांच भी कराई जा रही है।