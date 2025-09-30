मौलाना तौकीर के करीबियों की 8 अवैध संपत्तियों पर आज चलेगा बुलडोजर, कई प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं सील

बरेली में उपद्रवियों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। मौलाना तौकीर के करीबियों की अवैध संपत्तियां चिह्नित की जा रही हैं। फाईक इन्क्लेव से जुड़े मो. आरिफ और फरहत की आठ अवैध संपत्तियां चिह्नित हुईं। इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है क्योंकि ये नक्शे के विपरीत बनी हैं। बीडीए पहले ही कई संपत्तियां सील कर चुका है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है।

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर को उपद्रव की आग में झोंकने के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर के करीबी फरहत और मो. आरिफ व अन्य उपद्रवियों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। सोमवार को फाईक इन्क्लेव विकसित करने वाले मो. आरिफ और फरहत से जुड़ी संपत्तियों को चिह्निकरण करने का दिन भर सिलसिला चलता रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान जांच में आठ अवैध संपत्तियां चिह्नित होने की बात सामने आई है। माना जा रहा है कि मंगलवार को ही पुलिस-प्रशासन और बीडीए की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर सोमवार देर रात तक प्रशासन की ओर से रुपरेखा तैयार की जाती रही।

सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया है कि तीनों संपत्तियां नक्शे के विपरीत बनाई गई हैं। चकरोड और सीलिंग की भूमि पर भी कब्जा किया गया है जो पूरी तरह अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। उधर, पीडब्ल्यूडी ने भी अपनी भूमि की जांच शुरू कर दी है।

इसके लिए पूर्व में जारी किए गए नोटिस आदि को दिन भर निकलवाया जाता रहा। इससे पहले रविवार को बीडीए ने मो आरिफ के स्काई लार्क होटल, फहम लान और फ्लोरा गार्डन को सील कर दिया था। माना जा रहा है कि जल्दी ही इन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है जिसे स्वीकृत मानचित्र के विपरीत तैयार करने संग पीडब्ल्यूडी, सीलिंग की भूमि पर बनाया गया है।

प्रशासन और बीडीए की ओर से लिखाया जा सकता है मुकदमा सीलिंग की भूमि कब्जाने के मामले में जल्दी ही मुकदमा भी लिखाने की तैयारी है। इससे पहले भी तौकीर के करीब आरिफ कानूनी शिकंजे में फंस चुका है। मगर बाद में वह बच निकला। ऐसे में इस बार पुलिस-प्रशासन उस पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में है।