Bulldozer Action : चार बुलडोजर चलाकर तोड़ा नफीस का रजा पैलेस, कोने-कोने में चलाया गया छेनी-हथौड़ा

बरेली में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जखीरा स्थित रजा पैलेस को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान ऑफिस के अंदर और बाहर के हिस्से को तोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई उपद्रवियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ की जा रही है जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

दोपहर में पहुंचा बुलडोजर तो ध्वस्त हुआ पैलेस संग नफीस का गुरुर - , जखीरा में नफीस ने बना रखी थी दहशत - कई अन्य अवैध निर्माण पर भी अब कार्रवाई तेज होने की संभावना जागरण संवाददाता, बरेली । शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध बरेली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई शनिवार से तेज हो गई। किला स्थित जखीरा में रजा पैलेस को चार बुलडोजर लगाकर देर शाम तक ध्वस्तीकरण किया गया। इस दौरान उसके आफिस के अंदर और बाहरी हिस्से को बीडीए के कर्मचारियों ने घन व हथौड़े चलाकर कोना-कोना तोड़ दिया। इस दौरान जखीरा में अधिकतर लोगों की जुबां पर था कि अवैध निर्माण के जमींदोज होने के साथ नफीस का गुरुर भी ध्वस्त कर दिया गया। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हो रही कठोर कार्रवाई बीत शुक्रवार को उपद्रव के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से उपद्रवियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दो बार इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया। इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आक्रामक नजर आए।

उन्होंने मौलाना और उसके गुर्गों के विरुद्ध प्रशासन को कठोरतम कार्रवाई की बात कही। इससे सबकी निगाहें बुलडोजर कार्रवाई की ओर लगी थीं, कि कब उपद्रवियों और उसके गुर्गों पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। इसको लेकर शनिवार को दिन प्रशासन को मुफीद लगा।

रजा पैलेस पर पहुंचा बुलडोजर सुबह से ही अफसरों ने बैठक कर निर्णय लिया, फिर दोपहर में बीडीए के एक-एक कर चार बुलडोजर किला के जखीरा स्थित रजा पैलेस पर पहुंच गए। एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, बीडीए के संयुक्त सचिव, ओएसडी, एसपी सिटी समेत अन्य अफसर भारी पुलिसबल के आसपास के क्षेत्र को खाली कराया।