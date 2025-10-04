मौलाना तौकीर रजा के करीबी 5 लोगों की कटी 1 करोड़ 28 लाख की आरसी, अब बिजली विभाग करेगा ये बड़ी कार्रवाई
बरेली में आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा के करीबियों पर बिजली चोरी के मामले में शिकंजा कसा जा रहा है। बानखाना में छापेमारी के दौरान कई ई-चार्जिंग सेंटर पकड़े गए जहाँ बिजली चोरी हो रही थी। सपा पार्षद समेत पांच लोगों के खिलाफ आरसी जारी की गई है जिसमें एक करोड़ से ज्यादा का जुर्माना है। प्रशासन रिकवरी में सख्ती बरत रहा है।
जागरण संवाददाता, बरेली। आइएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा के करीबियों पर हर तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। चार दिन पहले बानखाना में संयुक्त छापेमारी में बिजली की चोरी से संचालित होते पांच ई-चार्जिंग सेंटर पकड़े गए थे। प्राथमिकी दर्ज कराकर एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया। यहीं पर सालभर पहले भी छापा पड़ा था, तब भी चोरी की बिजली से चलते चार ई-चार्जिंग सेंटर पकड़े गए थे। इसी प्रकरण में सपा पार्षद समेत पांच लोगों के खिलाफ एक करोड़ 28 लाख रुपये की आरसी जारी की गई है। जिला प्रशासन रिकवरी में सख्ती बरतने की तैयारी में है।
सप्ताहभर पहले शहर में हुए उपद्रव के मामले में तौकीर रजा समेत उनके दर्जनों करीबी जेल भेजे जा चुके हैं। उपद्रव कराने में सम्मिलित रहे लोगों की वीडियो के जरिये पहचान कराकर शिकंजा कसा जा रहा है। तौकीर के करीबियों पर वर्तमान में चल रही कार्रवाई के साथ पुराने मामलों को भी निकाला जा रहा है। बानखाना में रजा चौक नाले के पास जनवरी 2024 में भी विद्युत विभाग की टीम ने छापा मारा था। तब सपा के पूर्व पार्षद मोहम्मद नदीम, वसीम खान,
मोनीश खान, बरकान रजा खान, अमन रजा खान व गुलाम नवी चोरी की बिजली से ई-चार्जिंग सेंटर चलाते पकड़े गए थे। टीम ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर जुर्माना भी लगाया था। जुर्माना राशि एक करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक जमा नहीं किया गया और वहीं पर दोबारा चोरी की बिजली से ई-चार्जिंग सेंटर का संचालन करने लगे थे। जिला प्रशासन तक मामला पहुंचने के बाद चारों आरोपितों की आरसी जारी करा दी गई है। प्रशासन स्तर से बरती जा रही सख्ती को देखते हुए माना जा रहा है कि आरोपितों शिकंजा कसा जा सकता है।
किस पर कितना जुर्माना बकाया
वसीम खान - 15.39 लाख रुपये
मोनीश खान - 22.29 लाख रुपये
बरकान रजा खान - 37.32 लाख रुपये
अमन रजा खान - 26.92 लाख रुपये
गुलाम नवी - 26.57 लाख रुपये
विद्युत विभाग का बकाया राजस्व जमा नहीं करने वालों के प्रकरणों में आरसी जारी कर जिला प्रशासन को भेजे जा रहे हैं। प्रथम चरण में 10 लाख से ऊपर के जुर्माना बकायेदारों की आरसी जारी की गई है जिनमें बानखाना के पांच लोगों के नाम शामिल हैं। जिन उपभोक्ताओं पर जुर्माना बकाया है वह शीघ्र जमा करा दें, अन्यथा उनके प्रकरण भी जिला प्रशासन को भेज दिए जाएंगे। बिजली चोरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।- ज्ञान प्रकाश, मुख्य अभियंता जाेन प्रथम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।