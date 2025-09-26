UP के इस जिले में हिंदुओं के घरों पर 'आइ लव मुहम्मद' के पोस्टर लगाने का आरोप, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

Language
    By Rajnesh Saxena Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:50 AM (IST)

    बरेली शहर में तनाव बढ़ गया है जहाँ हिंदुओं के घरों पर आई लव मुहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर लगा है। मलूकपुर के सुमित सैनी ने किला थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आईएमसी के सदस्यों पर पोस्टर लगाने का आरोप है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, बरेली । शहर में गुरुवार को मुस्लिम संप्रदाय के लोगों पर हिंदुओं के घर पर आइ लव मुहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप लगा। मामले में किला थाने में शिकायती पत्र दिया गया। मलूकपुर निवासी सुमित सैनी ने पुलिस को बताया कि बुधवार देर रात वह बाहर गए थे।

    आरोप है कि जब वह लौटकर मुहल्ले में आए तो उन्होंने देखा कि आइएमसी के कुछ लोग पोस्टर बैनर लगवा रहे थे। सुमित का कहना है कि उस वक्त वह अकेले थे, इसलिए वहां पर नहीं रुके। सुबह जब उठकर देखा तो हिंदुओं के मकान पर आइ लव मुहम्मद के पोस्टर लगे थे।

    चौकी प्रभारी को दी सूचना

    इस बात की सूचना उन्होंने तत्काल चौकी प्रभारी को दी। उन्होंने सभी पोस्टरों को हटवा दिया। मामले में सुमित ने किला थाने में आइएमसी के एक पदाधिकारी को नामजद करते हुए कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराने के लिए शिकायती पत्र दिया है।

    मामले में सीओ द्वितीय सोनाली मिश्रा ने बताया कि इस मामले में जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य सही होंगे। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।