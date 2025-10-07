दिवाली पर अपनी प्रॉपर्टी का सपना होगा पूरा! ग्रेटर बरेली में 200 आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी करेगा बीडीए

बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) धनतेरस और दीपपर्व पर 200 से अधिक भूखंडों की नीलामी करेगा। रामगंगा नगर सेक्टर दो में कामार्शियल काम्प्लेक्स भी नीलाम होगा। ग्रेटर बरेली के सेक्टर पांच और अन्य सेक्टरों में भूखंडों की नीलामी की जाएगी। रामगंगा नगर आवासीय योजना में ऑफिस कॉम्प्लेक्स और आवासीय भूखंडों का आवंटन होगा। आवेदन 6 से 17 अक्टूबर तक जमा होंगे और नीलामी 18 अक्टूबर को होगी।

जागरण संवाददाता, बरेली। दीपपर्व और धनतेरस पर बीडीए ने 200 से अधिक भूखंडों की नीलामी करेगा। इसके लिए अलग-अलग सेक्टराें में सृजित की गई भूखंडों के लिए सोमवार से आवेदन जमा करने को कहा गया है। 17 तक आवेदन लेने के बाद 18 को नीलामी की जाएगी। इस दौरान रामगंगा नगर सेक्टर दो में विकसित किए गए कॉमार्शियल कॉम्प्लेक्स की भी नीलामी की जाएगी।

धनतेरस और दीपपर्व के अवसर पर बीडीए ने मांगा आवेदन बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने बताया कि ग्रेटर बरेली के सेक्टर पांच में शोरूम के लिए 147 से 151 वर्गमीटर के 21, 72 वर्गमीटर में 11 संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। सािा सेक्टर आठ शिप्रा इन्क्लेव में स्कूल-कालेज के एक भूखंड, पंचवटी इन्क्लेव, इंद्रप्रस्थ इन्क्लेव, सरयू इन्क्लेव, अलखनंदा इन्क्लेव समेत अन्य सेक्टरों में विकसित किए गए भूखंडों की नीलामी की जाएगी।