बरेली में चौबारी मेले के लिए तीन दिनों तक रूट डायवर्जन, इस मार्ग पर भारी वाहन प्रतिबंधित

जागरण संवाददाता, बरेली। चौबारी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने तीन दिन का रूट डायवर्जन किया है। यह रूट डायवर्जन तीन नवंबर की सुबह आठ बजे से शुरू होकर पांच नवंबर की रात 10 बजे तक जारी रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान शहर में चौपुला और बदायूं की तरफ से आने पर देवचरा से आगे भारी वाहन रामगंगा की ओर नहीं आ सकेंगे। इससे चौबारी मेले में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़े।

एसपी ट्रैफिक मुहम्मद अकमल खान ने बताया कि इस दौरान भारी वाहन और रोडवेज बसें सीधे मेले के मुख्य क्षेत्र में नहीं जा पाएंगी। बदायूं से बरेली आने वाले भारी वाहन भमौरा, देवचरा चौराहा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी और बड़ा बाइपास होते हुए शहर में प्रवेश करेंगे। वहीं, बदायूं की ओर जाने वाले वाहन लखनऊ, शाहजहांपुर और पीलीभीत मार्ग से दातागंज और फतेहगंज पूर्वी होते हुए बड़े बाइपास से गंतव्य तक पहुंचेंगे।

इसी तरह से दिल्ली, मुरादाबाद और रामपुर की ओर से आने वाले वाहन झुमका तिराहा, बड़ा बाइपास, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज और देवचरा चौराहा होते हुए बदायूं की तरफ जाएंगे। लखनऊ और शाहजहांपुर की ओर जाने वाले वाहन फतेहगंज पूर्वी, बड़ा बाइपास, विलयधाम, बिल्वा और झुमका तिराहा होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।