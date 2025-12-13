बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर समेत 20 लोगों के खिलाफ तीसरी चार्जशीट दाखिल, 5 थानों में 10 मुकदमे दर्ज

जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के मामले में पुलिस ने तीसरी चार्जशीट को भी कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इसमें मौलाना तौकीर, नफीस खां, नदीम खां समेत 20 लोगों को आरोपित बनाया गया है। यह मुकदमा नौमहला मस्जिद के पास हुए उपद्रव के मामले में सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज कोमल कुंडू ने कोतवाली में लिखाई थी, जिसमें चौकी चौराहा चौकी इंचार्ज नितिन राणा ने विवेचना की थी। मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को कानपुर के आइ लव मुहम्मद पोस्टर की आड़ में शहर में उपद्रव कराया था, जिसमें पुलिस पर न सिर्फ जानलेवा हमला किया, बल्कि लूटपाट भी की थी। उपद्रवियों ने महादेव पुल से पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी। पुलिस के लाठीचार्ज करने पर आरोपितों ने पेट्रोल बम फेंकने के साथ फायरिंग भी की थी।

पुलिस की एंटी राइट गन और वायरलेस को भी लूट लिया था। उपद्रवियों ने खलील तिराहा, नौमहला मस्जिद, नावल्टी, आजम नगर, रोडवेज समेत तमाम जगहों पर पुलिस को घेरकर पत्थर फेंके थे। इसके बाद पांच थानों में 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए, जिसमें पांच मुकदमे कोतवाली, दो बारादरी और एक-एक मुकदमा प्रेमनगर, किला और कैंट में दर्ज किया गया था। नौमहला मस्जिद के बाहर हुए उपद्रव के मामले में सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज कोमल कुंडू ने प्राथमिकी लिखाई, जिसमें तौकीर रजा और नदीम खां को नामजद किया था।

बाकी 150 लोगों को अज्ञात में दर्ज किया था। पूरे मामले की विवेचना दारोगा नितिन राणा ने की। उन्होंने नामजद समेत 20 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इन लोगों के विरुद्ध लगी चार्जशीट कोतवाली पुलिस ने उपद्रव के आरोपित तौकीर रजा खान, नफीस, नदीम खान, मुनीर इदरीशी, फरहान रजा खां, फैजुल नवी, आरिफ खां, अनीस सकलैनी, अफजाल बेग, सफीले अहमद उर्फ शफी अहमद, फरहद, मोईन अली, सईद अहमद, रिहान, अफरोज, जुबैर, कसान, आमान हुसैन, मुहम्मद हरमैन, और नेमतुल्ला के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है।