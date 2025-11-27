Language
    बरेली में SIR में लगे BLO की हार्ट अटैक से मौत, सितंबर में पत्नी की चली गई थी जान, भाई ने कहा- एसआइआर...

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:11 AM (IST)

    बरेली में एसआईआर में बीएलओ के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि सितंबर में उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में लगे बूथ लेवल आफीसर (बीएलओ) सर्वेश गंगवार की बुधवार को हार्टअटैक से मौत हो गई। उनके भाई योगेश गंगवार ने आरोप लगाया कि कई विसंगतियों के कारण एसआइआइ के काम में बाधा आ रही थी। इसे समझने के बजाय अधिकारी डांटते थे। इसी दबाव में सर्वेश को देररात तक काम करना पड़ता था। अत्याधिक तनाव के कारण उन्हें हार्टअटैक हुआ। सर्वेश प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक थे। सितंबर में कैंसर के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हुई।

    उसके बाद से चार वर्षीय जुड़वा बच्चों की परवरिश भी अकेले करनी पड़ रही थी। भाई योगेश ने बताया कि सर्वेश पारिवारिक परिस्थितियों से उबर नहीं पाए। इसी बीच उनकी ड्यूटी एसआइआर में लगा दी गई। बुधवार को स्कूल में वोटर लिस्ट संबंधित कार्य करते समय वह गश खाकर गिर पड़े। अन्य शिक्षकों ने उन्हें प्रताप अस्पताल पहुंचाया परंतु, जान नहीं बचाई जा सकी। योगेश का आरोप था कि गांव के लोग फार्म नहीं भर पा रहे।

    फार्म अपलोड करने में वेबसाइट नहीं दे रही साथ

    फार्म अपलोड करने में वेबसाइट साथ नहीं दे रही। कई महिलाओं को अपने मायके जाकर वर्ष 2003 की लिस्ट लानी पड़ रही। जो भी डाटा मिल रहा है, उसे मोबाइल से ही अपलोड करना होता है। इन सभी चुनौतियों के बीच अभियान के लिए एक माह से भी कम समय दिया गया।

    नौ नवंबर को दिए गए फार्म चार दिसंबर तक जमा कराने हैं। योगेश भी शिक्षक एवं अभियान के सुपरवाइजर हैं। सर्वेश की मृत्यु की जानकारी पर शिक्षा विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि सर्वेश गंगवार का काम बहुत अच्छा था। वह एसआइआर का 46 प्रतिशत से अधिक काम कर चुके थे। उनके परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। 