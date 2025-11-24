बरेली के बड़े बिल्डरों के अवैध निर्माण पर भी BDA की नजर, पीलीभीत रोड पर हुई कार्रवाई के बाद मची खलबली

Language
    By Ashok Kumar Arya Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:35 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बरेली। पीलीभीत रोड पर आरिफ के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाने के बाद बीडीए की नजर अन्य बिल्डरों के अवैध निर्माण की ओर घूम गई है। बीडीए ने अवैध निर्माण करने वाले दर्जन भर बिल्डरों को चिह्नित भी किया है। कुछ को तो नोटिस भी जारी किया जा चुका है। बीडीए की बड़ी कार्रवाई के बाद अन्य बड़े बिल्डरों में भी खलबली मची हुई है।

    शहर में अवैध रूप से निर्माण करने वालों के विरुद्ध बीडीए का अभियान लगातार चल रहा है। इसी क्रम में बीते 11 अक्टूबर को मो. आरिफ की जगतपुर में 16 दुकानों के दो मंजिला शापिंग कांप्लेक्स और पीलीभीत बाइपास रोड पर तीन मंजिला अवैध शापिंग कांप्लेक्स को सील किया गया था। इस बिल्डिंगों पर शनिवार और रविवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बीडीए ने शनिवार को अवैध निर्माण पर सात बुलडोजर एक साथ चलवा दिए।

    जगतपुर पानी की टंकी स्थित दो मंजिला कांप्लेक्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। रविवार को पीलीभीत बाइपास रोड स्थित तीन मंजिला शापिंग कांप्लेक्स जमींदोज कर दिया। अवैध रूप से बने बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पल भर में ध्वस्त किए जाने के बाद शहर के अन्य बिल्डरों में घबराहट है। बीडीए ने अपनी नजर अन्य बिल्डरों की ओर भी घुमाई है, जो अवैध रूप से निर्माण किए हैं।

    दर्जन भर बिल्डरों को चिह्नित भी किया है। प्रक्रिया के तहत उन्हें नोटिस दिया गया है। इनमें अधिकतर पीलीभीत रोड और उसके आसपास काम करने वाले हैं। उन्हें भी कार्रवाई की जद में लिया जाएगा जो नोटिसों के बावजूद जवाब नहीं दे रहे हैं। वही, नोटिस का सही जवाब नहीं आने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्राधिकरण कर सकता है।

     

    बीडीए अवैध निर्माण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहा है। जहां भी अवैध निर्माण पाया जाएगा, उसे ध्वस्त किया जाएगा। शहर में अवैध निर्माण करने वाले कुछ और लोगों को चिह्नित किया गया है। उन्हें प्रक्रिया के तहत नोटिस देकर ध्वस्तीकरण की जद में लाया जाएगा।- मनिकंडन ए. उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण