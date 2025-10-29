बरेली में मंदिर के पास गरजा कैंट बोर्ड का बुलडोजर, 400 से ज्यादा लोगों को जारी हुआ नोटिस

जागरण संवाददाता, बरेली। सात नाथ मंदिरों में प्रमुख धोपेश्वर नाथ मंदिर के पास अतिक्रमण के विरुद्ध बुधवार को कैंट बोर्ड का बुलडोजर एक्शन चला दिया गया। मंदिर के आसपास के हिस्से में चिह्नित 50 से अधिक स्थायी और 80 से अधिक अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध को ध्वस्त कर दिया गया।

कैंट बोर्ड की कार्रवाई को देख क़ब्ज़ेदारों में खलबली मच गई। कई कब्जेदार कार्रवाई रोकने के लिए बुलडोजर के आगे आने की कोशिश की लेकिन पुलिस बल ने सभी को सख्ती के साथ मौके से खदेड़ दिया। गौरतलब है की कैंट बोर्ड ने बीते दिनों 400 से अधिक कब्ज़ेदारों को नोटिस जारी कर ख़ुद से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी।