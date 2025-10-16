जागरण संवाददाता, बरेली। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अवैध कब्जों पर की गई सख्त टिप्पणी के बाद नगर निगम प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। शहर के अलग-अलग हिस्सों में हुए अवैध निर्माण और कब्जों को सूचीबद्ध करने का कार्य शुरु हो गया है। इसमें पूर्व में जारी किए गए नोटिस को प्रमुखता से लिया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि दीपावली के बाद निगम की ओर से बुलडोजर कार्रवाई शुरु की जा सकती है।

शहर के डेलापीर, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में नगर निगम की ओर से कब्जों को चिह्रित करने के बाद नोटिस जारी किया जा चुका है। साथ ही नावल्टी स्थित पहलवान साहब मजार की आड़ में नाले पर बने 74 दुकानों को सील करने के साथ कोर्ट में भी पैरवी तेज कर दिया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से अवैध निर्माण के विरुद्ध सभी निकायों को कठोर कार्रवाई करने को लेकर की गई टिप्पणी के बाद नगर निगम प्रशासन अवैध निर्माण के विरुद्ध बड़े अभियान की रुपरेखा तैयार करने में जुटा है।