    बरेली में कब्जे-अतिक्रमण पर जल्द बुलडोजर चलाने की तैयारी, HC की सख्‍त ट‍िप्‍पणी के बाद एक्‍शन में मोड में न‍गर न‍िगम प्रशासन

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:43 PM (IST)

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बरेली नगर निगम अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने जा रहा है। शहर में अवैध निर्माणों की सूची बन रही है और दीपावली के बाद बुलडोजर चलने की संभावना है। नगर निगम ने पहले ही कई इलाकों में कब्जे चिह्नित कर नोटिस जारी किए हैं। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, बरेली। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अवैध कब्जों पर की गई सख्त टिप्पणी के बाद नगर निगम प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। शहर के अलग-अलग हिस्सों में हुए अवैध निर्माण और कब्जों को सूचीबद्ध करने का कार्य शुरु हो गया है। इसमें पूर्व में जारी किए गए नोटिस को प्रमुखता से लिया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि दीपावली के बाद निगम की ओर से बुलडोजर कार्रवाई शुरु की जा सकती है।

    शहर के डेलापीर, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में नगर निगम की ओर से कब्जों को चिह्रित करने के बाद नोटिस जारी किया जा चुका है। साथ ही नावल्टी स्थित पहलवान साहब मजार की आड़ में नाले पर बने 74 दुकानों को सील करने के साथ कोर्ट में भी पैरवी तेज कर दिया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से अवैध निर्माण के विरुद्ध सभी निकायों को कठोर कार्रवाई करने को लेकर की गई टिप्पणी के बाद नगर निगम प्रशासन अवैध निर्माण के विरुद्ध बड़े अभियान की रुपरेखा तैयार करने में जुटा है।

    दावा किया जा रहा है कि आगामी सप्ताहभर में सभी वार्डो में हुए कब्जे-अतिक्रमण की प्राथमिक सर्वे और पूर्व की रिपोर्ट का पुर्नमूल्यांकन कर लिया जाएगा। इसके बाद नगर निगम की ओर से कार्रवाई शुरु की जा सकती है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नगर निगम की ओर से नाले-नालियों, तालाब की भूमि और निगम की खाली पड़ी भूमि पर कब्जों को चिह्रित कर कब्जेदारों नोटिस देने की कार्रवाई लगातार जारी है। साथ ही पूर्व में दिए गए नोटिस और उसकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जा रही है। कहा कि शीघ्र ही कब्जों-अतिक्रमण के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी।