Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस शहर में 'एयरफोर्स स्टेशन' के विस्तारीकरण को सर्वे पूरा, तीन गांवों की 93 हेक्टेयर जमीन होगी अधिग्रहित

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    एयरफोर्स स्टेशन के विस्तार के लिए सटी तीन गांव की करीब 93 हेक्टेयर भूमि का सर्वे पूरा हो गया है। राजस्व विभाग जल्द रिपोर्ट रक्षा संपदा विभाग को ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। एयरफोर्स स्टेशन के विस्तार के लिए उससे सटी तीन गांव की भूमि का सर्वे पूरा हो गया है। इसके लिए तीन गांव की करीब 93 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। राजस्व विभाग जल्द अपनी रिपोर्ट रक्षा संपदा विभाग को देगा। इसके बाद रक्षा संपदा विभाग वित्तीय स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय को पत्र भेजेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर में वर्ष 1962 में एयरफोर्स स्टेशन का निर्माण किया गया था। उस वक्त इज्जतनगर के गांव हाजीपुर ब्रजलाल, करमपुर चौधरी, कंजादासपुर, पीर बहोड़ा, चावड़ मुड़िया, नगरिया कला, भूड़ा की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। मौजूदा समय में 1349.303 हेक्टेयर भूमि पर एयरफोर्स स्टेशन बना हुआ है। कुछ साल पहले एयरफोर्स स्टेशन के विस्तार की जरूरत महसूस की गई। करीब डेढ़ साल पहले रक्षा संपदा विभाग की ओर से एयरफोर्स स्टेशन का दायरा बढ़ाने के लिए प्रशासन के साथ भूमि अधिग्रहण के लिए पत्राचार शुरू किया गया।

    अधिग्रहण के संबंध में दी गई थी जानकारी

    जुलाई 2024 को तत्कालीन मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएम ने वायुसेना स्टेशन के विस्तारीकरण के लिए 93.798 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के संबंध में जानकारी दी गई थी। प्रशासन ने तहसील सदर के गांव भूड़ा, हाजीपुर ब्रजलाल, नगरिया कला क्षेत्र की भूमि चिह्नित कर रक्षा संपदा कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराई थी। प्रशासन की ओर से रक्षा संपदा विभाग को तीनों गांवों के गाटों की संख्या के आधार पर जानकारी भेजी गई।

    रिकार्ड के हिसाब से वायुसेना स्टेशन के अधिकारियों ने मौके पर 9.458 हेक्टेयर भूमि कम होना बताया। करीब डेढ़ माह पहले रक्षा संपदा विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ फिर बैठक हुई, जिसमें दोबारा सर्वे कर विभिन्न गाटा संख्या का मिलान किया गया। भूड़ा गांव में 68.814 हेक्टेयर भूमि सही पाई गई, जबकि हाजीपुर ब्रजलाल और नगरिया कला गांव के गाटों में अंतर पाया गया।

    संयुक्त सर्वे के बाद उसे सही कर लिया गया है। हाजीपुर ब्रजलाल में 15.111 हेक्टेयर और नगरिया कला में 9.606 हेक्टेयर भूमि पाई गई है। सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग ने पूरा नक्शा तैयार कर लिया है। राजस्व विभाग और रक्षा संपदा विभाग की जल्द होने वाली बैठक में विस्तृत नक्शा उनके सुपुर्द किया जाएगा।

    विस्तारीकरण को 300 हेक्टेयर और भूमि की मांगतीन गांव की करीब 93 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण रक्षा संपदा विभाग को करना है, इसके साथ ही अधिकारियों ने वहां करीब 300 हेक्टेयर और भूमि की मांग रखी है। यह भूमि बड़ा बाइपास के पास मुड़िया अहमद नगर समेत पास के अन्य गांवों के आसपास की है। राजस्व विभाग ने उन गांवों में भी सर्वे किया, लेकिन वहां अधिकतर 100 हेक्टेयर भूमि ही मिल पा रही है। आगामी बैठक में इस पर भी चर्चा होनी है।


    एयरफोर्स स्टेशन के विस्तारीकरण के लिए तीन गांवों का राजस्व विभाग की टीम के साथ सर्वे कर लिया गया है। इस बाबत जल्द बैठक भी की जाएगी। वित्तीय स्वीकृति के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। - शिल्पा ग्वाल, रक्षा संपदा अधिकारी