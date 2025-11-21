मेडिकल फर्म पर पकड़ी गई 45 हजार रुपये की नार्कोटिक-कोडीन युक्त कफ सीरप, खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की टीम ने लिए सैंपल
बरेली में कफ सीरप में मिलावट व दुरुपयोग, नशीली, नकली औषधियों के क्रय-विक्रय पर प्रभावी रोकथाम लगाते हुए शु्क्रवार को तीन मेडिकल फर्मों पर कार्रवाई की गई। इनसे 45,000 रुपये की नार्कोटिक और कोडीन युक्त कफ सीरप पकड़ी गई। वहीं, भंडारित औषधियों में से संदेह के आधार पर पांच नमूने लिए गए।
जांच अधिकारियों के मुताबिक, मैसर्स- गली नवाबान की एक्सट्रीम हेल्थ सोल्यूशन, पवन फार्मास्युटिकल्स, माडल टाउन की पवन फार्मास्युटिकल्स पर औषधि निरीक्षक राजेश कुमार ने जांच की। इसमें औषधि विक्रय लाइसेंस और भंडारित एलोपैथिक औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेख, भंडारित औषधियों की गुणवत्ता की जांच की गई। मौके पर लगभग 45,000 रुपये कीमत की नार्कोटिक और कोडीन युक्त कफ सीरप की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई।
सभी फर्मों से नार्कोटिक और कोडीन युक्त कफ सीरप के पिछले दो वर्ष के क्रय विक्रय के अभिलेख मांगे गए हैं। सभी मेडिकल स्टोर की निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर सहायक आयुक्त औषधि को भेजी जाएगी। कफ सीरप और अन्य प्रकार की एलोपैथिक दवाओं के जांच और विश्लेषण के लिए नमूने लिए गए। इन्हें राजकीय प्रयोगशाला वाराणसी भेजा जा रहा है।
