सीएम जी गलती हो गई... लंगड़ाते हुए हवालात से निकले यूपी के ये 3 युवक, हाथ जोड़कर बोले- अब 10 बार सोचा करेंगे

बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो को संपादित कर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में तीन युवक गिरफ्तार हुए। भोजीपुरा देवरनिया और नवाबगंज में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। हवालात से बाहर निकलते हुए आरोपियों ने अपनी गलती स्वीकार की और मुख्यमंत्री से माफी मांगी भविष्य में ऐसी हरकतों से बचने का वादा किया।

जागरण टीम, बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो एडिट कर अभद्र टिप्पणी करने वाले तीन युवक हवालात से लंगड़ाते हुए निकले। वह गिड़गिड़ाते बोल रहे थे- मुख्यमंत्री जी और बरेली पुलिस ने उन्हें माफ कर दें, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में अब वह दोबारा इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे। कोई भी पोस्ट करने से पहले 10 बार सोचा करेंगे। तीनों आरोपितों में एक स्पोर्ट्स टीचर है।

शनिवार को भोजीपुरा के धौरा टांडा निवासी तंजीर आलम ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री का फोटो एडिट कर पोस्ट किया। इस मामले में हिंदू जागरण मंच के नगर अध्यक्ष रघु प्रताप सिंह ने फरीदपुर थाने में प्राथमिकी लिखाई। उन्होंने धार्मिक भावनाएं आह्त होने का आरोप लगाया। वहीं दूसरा मामला

देवरनिया से सामने आया वहां के इटौआ गांव निवासी आसिफ सैफी और गोपालपुर निवासी इमरान ने भी मुख्यमंत्री का फोटो एडिट कर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया। इस मामले में भी हिंदू संगठन के लोगों ने एक्स पर शिकायत कर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की।