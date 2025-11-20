बरेली : बैंक और व्यापार एक-दूसरे के पूरक, प्रगति के लिए सहयोग बढ़ाएं: यूपी व्यापार मंडल

जागरण संवाददाता, बरेली। तेजी से बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उद्योग तथा व्यापार के आर्थिक ढांचे का सुदृढ़ होना आवश्यक है। इसी विषय पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की कोर कमेटी की बैठक एकता नगर स्थित एक होटल में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक बृजेश तिवारी शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए औद्योगिक प्रगति और वाणिज्य को और अधिक गति देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना, ट्रेडिंग के विस्तार और युवाओं को नौकरी के बजाय स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है।

इस दिशा में वित्तीय संस्थान भी सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बैंक बिना प्रतिभूति के भी उद्यमियों और व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराने को इच्छुक हैं, जिससे नए व्यवसायों को बढ़ावा मिल सके। प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बैंक और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं।

बैंक तभी प्रगति कर सकता है जब लाभकारी उद्यम उससे ऋण प्राप्त कर सफलतापूर्वक संचालित हों, लेकिन जब व्यापारी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, तब बैंकों को कागजी कार्रवाई के बोझ से उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सहयोग बढ़ाना ही बैंक की वास्तविक भूमिका होनी चाहिए।



महानगर महामंत्री राजेश जसोरिया ने कहा कि उद्योग और व्यापार की समृद्धि सीधे तौर पर बैंकों की तरक्की से जुड़ी होती है। यदि व्यापार कमजोर होगा, तो बैंकिंग सिस्टम भी प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि बैंकों की ओर से लगाए जाने वाले परोक्ष खर्च कई बार नए उद्यमियों की प्रारंभिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं और पूंजीगत खर्चों में वृद्धि उन्हें बीमार इकाई बनने की ओर धकेल देती है। इसलिए बैंकों को अपने शुल्क व अन्य खर्चों को व्यवहारिक बनाते हुए उद्यमियों को राहत देनी चाहिए।