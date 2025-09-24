Language
    'जेल से बात नहीं हो पाती, अभी तो छूटा हूं', किस सवाल के जवाब में आजम खान ने कही ये बात?

    By Peeyush Dubey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां जेल से रिहा होकर रामपुर जाते समय बरेली के झुमका चौराहे पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अखिलेश यादव से बात न होने की बात कही। जेल के अनुभवों पर शायराना अंदाज में प्रतिक्रिया दी और बसपा में जाने की संभावना पर कुछ भी कहने से इनकार किया।

    अपने अंदाज में बोले आजम- जेल से बात नहीं हो पाती

    जागरण संवाददाता, बरेली। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे आजम खां मंगलवार को जेल से रिहा होकर रामपुर स्थित अपने आवास पर जाते समय बरेली के झुमका चौराहा पर उनका सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। आजम खां से जब मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने अपने पुराने अंदाज में जवाब दिए।

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात होने के सवाल पर आजम ने कहा कि जेल से बात नहीं हो पाती है। अभी तो मैं जेल से छूटा हूं।  शहर के झुमका चौराहा पर सपाइयों ने आजम खां का जोरदार स्वागत किया।   जेल में बिताए अपने लम्हों पर आजम खां ने सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन शायराना अंदाज में बोले, पत्ता-पत्ता बूटा-बूटा हाल हमारा जाने है।

    बसपा में जाने के सवाल पर आजम खां ने कहा कि इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं हूं।  सियासत में लौटने के सवाल पर कहा कि अभी तो पहले सेहत सही करेंगे। बोले, दो वर्ष इधर और तीन वर्ष पहले जेल में रहा तो सियासत से पूरी तरह कटा रहा। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा, मुझे कुछ पता नहीं है।

    जेल में बिताए कठिन दिनों का बदला लेने के सवाल पर कहा कि बदला तो दुश्मनों से लिया जाता है। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया। आजम खां के रिहा होने पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और आतिशबाजी छोड़कर खुश जाहिर की।

    इसके बाद झुमका चौराहा पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में सपा के जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, इंजीनियर अनीस अहमद, पूर्व विधायक सुल्तान बेग, राजेश मौर्य, अशोक यादव, रविंद्र यादव, सुरेंद्र सोनकर, असलम खां समेत बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।