Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अतीक-अशरफ के गुर्गे 'लल्ला गद्दी' समेत तीन के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई, जिला बदर करने की भी तैयारी

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:41 PM (IST)

    बरेली में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के गुर्गे मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी और उसके दो साथियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोप है कि लल्ला गद्दी अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को धमकाता था और काली कमाई से जमीनों में निवेश करता था। पुलिस अब इन आरोपियों को जिला बदर करने की तैयारी कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपित माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के गुर्गे मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी समेत तीन लोगों के विरुद्ध शनिवार को गैंगस्टर कार्रवाई कर दी गई। पुलिस प्रशासन द्वारा गुंडा एक्ट के बाद अब आरोपितों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की तैयारी भी तेज कर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप है कि लल्ला गद्दी अपने गुर्गों के साथ शहर के अलग-अलग हिस्सों में आमजन को धमकाता था और काली कमाई कर जमीनों में निवेश करता था।

    माफिया अतीक के साले सद्दाम के सहयोगी चक महमूद निवासी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी और उसके दो साथी जोगी नवादा निवासी सौरभ राठौर और टिंकू राठौर के विरुद्ध बारादरी पुलिस ने शनिवार को गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। आरोप है कि तीनों आरोपित अलग-अलग क्षेत्र में आमजन का भय दिखाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे।

    थाना प्रभारी बारादरी धनंजय पांडेय ने बताया कि लल्ला गद्दी समेत तीन आरोपितों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, जल्दी ही तीनों के विरुद्ध जिला बदर की भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अतीक के साले सद्दाम ने बरेली में रहते हुए उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ का सहयोग किया और बरेली जेल में बंद रहने के दौरान उसके लिए सुविधाओं का इंतजाम किया।

    विवेचना और कार्रवाई में यह तथ्य सामने आए। लल्ला गद्दी स्थानीय होने के नाते अशरफ के सहारे शहर में गुंडागर्दी करता था। साथ ही सद्दाम के साथ काली कमाई को जमीनों में निवेश किया। इस पर तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने लल्ला गद्दी की हरुनगला स्थित तीन बीघा से अधिक भूमि को कुर्क भी कर दिया था। अब बारादरी पुलिस की ओर से गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है।