अतीक-अशरफ के गुर्गे 'लल्ला गद्दी' समेत तीन के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई, जिला बदर करने की भी तैयारी

जागरण संवाददाता, बरेली। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपित माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के गुर्गे मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी समेत तीन लोगों के विरुद्ध शनिवार को गैंगस्टर कार्रवाई कर दी गई। पुलिस प्रशासन द्वारा गुंडा एक्ट के बाद अब आरोपितों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की तैयारी भी तेज कर दी गई है।

आरोप है कि लल्ला गद्दी अपने गुर्गों के साथ शहर के अलग-अलग हिस्सों में आमजन को धमकाता था और काली कमाई कर जमीनों में निवेश करता था। माफिया अतीक के साले सद्दाम के सहयोगी चक महमूद निवासी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी और उसके दो साथी जोगी नवादा निवासी सौरभ राठौर और टिंकू राठौर के विरुद्ध बारादरी पुलिस ने शनिवार को गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। आरोप है कि तीनों आरोपित अलग-अलग क्षेत्र में आमजन का भय दिखाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे।

थाना प्रभारी बारादरी धनंजय पांडेय ने बताया कि लल्ला गद्दी समेत तीन आरोपितों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, जल्दी ही तीनों के विरुद्ध जिला बदर की भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अतीक के साले सद्दाम ने बरेली में रहते हुए उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ का सहयोग किया और बरेली जेल में बंद रहने के दौरान उसके लिए सुविधाओं का इंतजाम किया।