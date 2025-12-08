राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर बलिदानियों काे नमन कर एएससी ने मनाया 265वां कोर दिवस

जागरण संवाददाता, बरेली। सेना सर्विस कोर (एएससी) की 265वें कोर दिवस के अवसर पर निकली साइकिल रैली का सोमवार को दिल्ली में समापन हो गया। शुक्रवार को निकली रैली के 265 किमी. लंबी यात्रा सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद फ्लैगिंग सेरेमनी में लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा, सीनियर वेटरन, सेवारत अफसर और एएससी के सैनिक शामिल हुए।

सभी अधिकारियों और साइकिल रैली टीम में शामिल सदस्यों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। पांच दिसंबर को बरेली कैंट स्थित 883 एटी बटालियन एएससी से नौ सदस्यीय दल के साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई गई थी।

साइकिलिंग टीम ने बरेली-मुरादाबाद-बाबूगढ़-दिल्ली कैंट रूट कवर किया और रास्ते में अपनी बातचीत के दौरान फिटनेस, अनुशासन और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाई।

साथ ही युवाओं और एनसीसी के छात्रों को सेना और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित किया। सोमवार सुबह, रैली में शामिल सैनिकों ने दिल्ली कैंट में वार मेमोरियल पर बलिदान सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस दौरान बरेली में भी सैनिकों ने कोर दिवस धूमधाम से मनाया। दिल्ली पहुंचने के बाद रैली की अगुआई कर रहे ब्रिगेडियर विक्रम सिंह (रि.) समेत अन्य अधिकारी और आमजन को एएससी के गौरवशाली इतिहास और सेना के शौर्य की गौरवगाथा का गुणगान किया।