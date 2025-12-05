सेना सेवा कोर ने निकाली साइकिल रैली, दिल्ली तक सेना के गौरव का होगा बखान

जागरण संवाददाता, बरेली। सेना सेवा कोर (एएससी) ने 265वें कोर दिवस के अवसर पर साइकिल रैली निकाली। बरेली मुख्यालय से दिल्ली तक जाने वाली 265 किमी लंबी साइकिल रैली का शुभारंभ उत्तर भारत क्षेत्र के चीफ आफ स्टाफ मेजर जनरल आइएस गिल ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह साइकिल रैली दिल्ली स्थित वार मेमोरियल तक जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पांच से आठ दिसंबर तक चलने वाली रैली सेवारत कर्मियों, एनसीसी कैडेट और स्थानीय जनता के बीच स्वस्थ जीवनशैली, सड़क सुरक्षा जागरूकता और सैन्य भावना को प्रेरित करेगी। एएससी मुख्यालय यूबी एरिया 883 एटी बटालियन ब्रिगेडियर बिक्रमजीत सिंह ने बताया की यह रैली शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, सामुदायिक आउटरीच और राष्ट्रीय सेवा के प्रति एएससी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।