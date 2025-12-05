सेना सेवा कोर ने निकाली साइकिल रैली, दिल्ली तक सेना के गौरव का होगा बखान
सेना सेवा कोर ने दिल्ली तक सेना के गौरव का बखान करने के लिए साइकिल रैली निकाली है। इस रैली का उद्देश्य युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। सेना सेवा कोर (एएससी) ने 265वें कोर दिवस के अवसर पर साइकिल रैली निकाली। बरेली मुख्यालय से दिल्ली तक जाने वाली 265 किमी लंबी साइकिल रैली का शुभारंभ उत्तर भारत क्षेत्र के चीफ आफ स्टाफ मेजर जनरल आइएस गिल ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह साइकिल रैली दिल्ली स्थित वार मेमोरियल तक जाएगी।
पांच से आठ दिसंबर तक चलने वाली रैली सेवारत कर्मियों, एनसीसी कैडेट और स्थानीय जनता के बीच स्वस्थ जीवनशैली, सड़क सुरक्षा जागरूकता और सैन्य भावना को प्रेरित करेगी। एएससी मुख्यालय यूबी एरिया 883 एटी बटालियन ब्रिगेडियर बिक्रमजीत सिंह ने बताया की यह रैली शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, सामुदायिक आउटरीच और राष्ट्रीय सेवा के प्रति एएससी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
ब्रिगेडियर विक्रम सिंह के नेतृत्व में निकली साइकिल रैली पहले दिन मुरादाबाद, छह दिसंबर को बाबूगढ़ और सात को दिल्ली कैंट में रुकेगी। आठ दिसंबर को दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन में शामिल होंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, डीजीएसटी और वरिष्ठ एएससी अधिकारी और पूर्व सैनिक बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर गगनदीप सिंह, एएससी 883 एटी बटालियन कर्नल वीपी साहू और अन्य सैन्य अधिकारी और सैनिक रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।