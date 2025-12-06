Language
    एंटी-नारकोटिक्स टास्‍क फोर्स की बड़ी कार्रवाई: बरेली में 5.2 KG अफीम जब्त, पंजाब भेजने की थी तैयारी

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बरेली में एक महत्वपूर्ण अभियान में 5.2 किलोग्राम अफीम जब्त की, जिसे पंजाब भेजा जाना था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस ...और पढ़ें

    पुलि‍स की ग‍िरफ्त में तस्‍कर

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला तस्कर को एएनटीएफ टीम ने धर दबोचा। आरोपित के पास से 5.2 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम (जिसकी कीमत लगभग 52 लाख रूपये) और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया।

    पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ लखनऊ के नेतृत्व में एएनटीएफ यूनिट बरेली ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले सक्रिय तस्कर रामऔतार निवासी ढकिया अलीगंज को गिरफ्तार कर सुभाषनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराया।

    पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह झारखंड से स्वयं भी अफीम लेकर आता है और कई बार झारखंड से अफीम की सप्लाई करने वाले लोग भी यहां आकर सप्लाई दे जाते हैं। बरामद अफीम डेविड निवासी खादखेड़ा बस स्टैण्ड रांची ने देवचरा आकर दिया था।

    शनिवार को इसे सप्लाई करने के लिए यहां पंजाब की एक पार्टी का इंतजार कर रहा था। तभी त्रिशुल तिराहे पर महेशपुरा फाटक की ओर बने यात्रीशैड के सामने गिरफ्तार कर लिया गया।