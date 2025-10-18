Language
    यूपी के इस जिले में 576 पंचायतों में विकास रफ्तार पकड़ेगा, नालियां-सड़क व खड़ंजे बनेंगे

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    अमरोहा जिले में 576 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य अब तेजी पकड़ेंगे। 15वें वित्त आयोग से 9.52 करोड़ रुपये की धनराशि मिलने के बाद नालियां, सड़कें और खड़ंजे जैसे कार्य हो सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने ब्लॉक स्तर पर धनराशि का आवंटन कर दिया है, जिससे पंचायतों में विकास कार्य जल्द ही शुरू हो जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले की 576 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। नालियां, सड़क व खड़ंजे बन सकेंगे। क्योंकि, नौ माह बाद सरकार से 15 वें वित्त आयोग के तहत 9.52 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है।

    यह अनटाइड मद में उपलब्ध कराई गई है। अधूरे काम भी पूरे होंगे। पंचायती राज विभाग ने ब्लाक वार धनराशि का आवंटन कर दिया है। जल्द ही उनको पंचायतों को भेजने के निर्देश बीडीओ को दिए गए हैं।

    सरकार वित्तीय वर्ष में अनटाइड व टाइड के अलग अलग खातों में दो बार धनराशि उपलब्ध कराती है। टाइड मद में आने वाली धनराशि से सिर्फ पंचायतों में स्वच्छता आदि पर धनराशि खर्च होती है जबकि, अनटाइड मद में आने वाली धनराशि से पक्के कार्यों आदि पर खर्च की जाती है।

    इसमें सड़क, खड़ंजा, नाली-नाले, अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्य आदि शामिल हैं। गत जनवरी माह से पंचायतों में विकास कार्यों के लिए अनटाइड मद में कोई धनराशि नहीं मिली थी।

    जिसकी वजह से पंचायतों में विकास की कार्य योजना नहीं बन पा रही थी और न ही कोई पक्का काम हो पा रहा था। लेकिन, सरकार ने 15 वें वित्त आयोग से अनटाइड मद में 9.52 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। जिसे पंचायती राज विभाग ने ब्लाक वार आवंटित कर दिया है। इससे पंचायतों में विकास के काम शुरू होंगे।

    ब्लाक धनराशि का आवंटन

    • हसनपुर - 1,39,69,929
    • अमरोहा-ल1,53,32,422
    • गंगेश्वरी- 1,64,87,009
    • गजरौला- 1,36,69,253
    • जोया- 2,08,58,504
    • धनौरा- 1,49,45,017

    15 वें वित्त के तहत पंचायतों को धनराशि मिली है। जिसे ब्लाक वार भेज दिया गया है। आबादी के हिसाब से पंचायतों को धनराशि ब्लाक स्तर से आवंटित की जाएगी। इससे विकास कार्य कराए जा सकेंगे।
    पारूल सिसौदिया, डीपीआरओ