यूपी के इस जिले में 576 पंचायतों में विकास रफ्तार पकड़ेगा, नालियां-सड़क व खड़ंजे बनेंगे

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले की 576 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। नालियां, सड़क व खड़ंजे बन सकेंगे। क्योंकि, नौ माह बाद सरकार से 15 वें वित्त आयोग के तहत 9.52 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है।

यह अनटाइड मद में उपलब्ध कराई गई है। अधूरे काम भी पूरे होंगे। पंचायती राज विभाग ने ब्लाक वार धनराशि का आवंटन कर दिया है। जल्द ही उनको पंचायतों को भेजने के निर्देश बीडीओ को दिए गए हैं।

सरकार वित्तीय वर्ष में अनटाइड व टाइड के अलग अलग खातों में दो बार धनराशि उपलब्ध कराती है। टाइड मद में आने वाली धनराशि से सिर्फ पंचायतों में स्वच्छता आदि पर धनराशि खर्च होती है जबकि, अनटाइड मद में आने वाली धनराशि से पक्के कार्यों आदि पर खर्च की जाती है।