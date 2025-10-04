'तौकीर रजा भाजपा के एजेंट हैं', आखिर सपा सांसद ने ऐसा क्यों कहा? VIDEO का भी किया जिक्र

बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने जा रहा था लेकिन उन्हें रोक दिया गया। आंवला सांसद नीरज मौर्य ने मौलाना तौकीर रजा को भाजपा का एजेंट बताया और सरकार पर निर्दोषों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार सच छिपा रही है।

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर मुस्लिमों और अफसरों से मिलने जा रहे सपा के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल आंवला सांसद नीरज मौर्य ने बवाल के मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर रजा को भाजपा का एजेंट बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निर्दोष मुस्लिमों की हिमायत करने के लिए आंवला सांसद ने कहा कि आइएमसी मौलाना तौकीर रजा के पहले कई वीडियो प्रसारित हुए हैं, जिनमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शासन चलाने की सीख लेनी चाहिए। मौर्य ने कहा कि शहर में भाजपा सरकार निर्दोष लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके उनको परेशान कर रही है।

आंवला सांसद मौर्य ने कहा कि पुलिस निर्दोष मुस्लिमों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार और प्रशासन जांच से डरने की क्या जरूरत है। अगर मुस्लिमों के साथ अन्याय नहीं हुआ तो इस प्रकार से सभी सदस्यों को रोकना गैर जिम्मेदाराना काम है। भाजपा की सरकार और भी प्रशासन समाज व जनता से कुछ छिपा रहा है।

सपा सांसद ने कहा कि वह नकिटया और माडल टाउन के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी समस्या जानकर अधिकारियों को बताने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया गया। सर्किट हाउस में भी मुझे प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसके बाद पुलिस ने मुझे कार से नहीं उतरने दिया और प्रदेश के बाहर तक पुलिस के सुरक्षा घेरे में ले जाकर छोड़ा।

इसके अलावा सपा के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहीं, बाहर से आने वाले सपा नेताओं को बरेली पहुंचने से पहले अलग-अलग स्थानों पर रोक दिया गया। सपा के 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, मुजफ्फनगर सांसद हरेंद्र मलिक, कैराना की सांसद इकरा हसन, संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क, रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह को अलग-अलग स्थानों पर रोक दिया गया।

आंवला से सांसद नीरज मौर्य सांसद को सर्किट हाउस में प्रवेश करने से रोकने के साथ ही बाहर भेज दिया गया। सपा के जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप ने बताया कि वह निर्दोष लोगों के विरुद्ध होने वाली कार्रवाई को रोकने की मांग करने के लिए प्रतिनिधिमंडल के साथ जा रहे थे, लेकिन उनको घर में ही पुलिस ने कैद कर दिया है।

कांधरपुर स्थित उनके आवास पर सपा के कई पदाधिकारी पहुंच गए। सपा के महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी को स्वालेनगर स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार को बरेली स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया था, लेकिन बाद में भोजीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में ले गए।

पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन के सिविल लाइंस स्थित आवास पर पुलिस पहुंची, लेकिन इससे पहले वह घर से निकल गए। इस वजह से दोपहर तक पुलिस उनको हाउस अरेस्ट नहीं कर सकी। हालांकि, वह भी अधिकारियों को ज्ञापन नहीं दे सके।