अखिलेश यादव का बरेली दौरा: 13 नवंबर को आएंगे सपा प्रमुख, इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, बरेली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 13 नवंबर को शहर आएंगे। सुबह साढ़े ग्यारह बजे वह बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे नैनीताल रोड स्थित द ग्रांड निर्वाणा होटल में बहेड़ी के विधायक अताउर्रहमान की बेटी की शादी समारोह में शामिल होंगे। फिर सीबींगज स्थित भोजीपुरा विधायक शहजिल इस्लाम अंसारी के आवास पर मुलाकात करने जाएंगे।





इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल

इसके बाद किला के मुहल्ला गढ़ैया स्थित अंतरराष्ट्रीय शायर वसीम बरेलवी के आवास पर जाएंगे। दोपहर दो बजे डोहरा रोड स्थित मेफेयर लान में पूर्व विधायक सुल्तान बेग की बेटी के विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद पीलीभीत बाइपास स्थित पूर्व सांसद वीरपाल सिंह के आवास पर मिलने जाएंगे। वहां से आशुतोष सिटी स्थित पूर्व जिलाध्यक्ष व विशेष आमंत्रित सदस्य अगम मौर्या के आवास पर जाएंगे। वहां से करीब सवा चार बजे एयरपोर्ट से वापस लखनऊ चले जाएंगे।