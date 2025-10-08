Language
    आजम से मिलने जाते वक्त अखिलेश को अचानक क्यों बदलना पड़ा रास्ता? अब गुस्साए सपाइयों ने कर दिया ये एलान

    By Peeyush Dubey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:55 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रामपुर जाने से रोकने पर विवाद हो गया। प्रशासन के दबाव के कारण उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा जिससे नाराज होकर सपा ने नवंबर में पीडीए सम्मेलन करने की घोषणा की। सपा नेताओं ने प्रशासन पर मुसलमानों के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई करने का आरोप लगाया और कहा कि वे इसके खिलाफ न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे।

    प्रशासन के दबाव में अखिलेश को बदलना पड़ा रास्ता, सपाई बोले-जरूर करेंगे पीडीए सम्मेलन

    जागरण संवाददाता, बरेली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिविल एयरपोर्ट पर वायुयान से उतरकर रामपुर कार से जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन के दबाव में सपा सुप्रीमो को रास्ता बदलना पड़ा। प्रशासन के दबाव में सपा सुप्रीमो को हेलिकाप्टर के माध्यम से ही रामपुर में आजम खां से मिलने के लिए जाना पड़ा।

    इससे आक्रोशित होकर सपा ने नवंबर में पीडीए सम्मेलन करने की घोषणा कर दी, जिसमें अखिलेश यादव ने खुद भी आने की स्वीकृति दी है। हालांकि, प्रशासन अधिकारियों का कहना है कि पार्टी का जो कार्यक्रम था, उसी के अनुसार प्रोटोकाल दिया गया।

    सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी बरेली सिविल एयरपोर्ट पर करीब 11:37 बजे पहुंचे, जहां उनसे आंवला सांसद नीरज मौर्य, सपा विधायक अताउर रहमान, शहजिल इस्लाम, जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप और महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी मिले, जबकि पहले अन्य कई लोगों को मिलना था।

    पांच लोगों को अनुमति मिली तो उन्होंने चेंजओवर के समय पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों को अंदर बुलाने के निर्देश दिए। यहां रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी आंवला सांसद नीरज मौर्य के साथ रुक गए।

    रुकने की वजह उनकी तबीयत बताई गई, जबकि आजम खां और मोहिबुल्लाह नदवी की अदावत किसी से छिपी नहीं है। रामपुर से लौटने पर 18 लोगों को एयरपोर्ट में उनसे मिलने के लिए पास दिया गया, लेकिन वह मीडिया और कार्यकर्ताओं से मिल नहीं सके। अखिलेश यादव के साथ सपा सांसद नीरज मौर्य व मोहिबुल्लाह नदवी लखनऊ चले गए।

    अखिलेश यादव के निर्देश पर की गई प्रेस वार्ता में सपा के प्रदेश महासचिव व बहेड़ी विधायक अताउर रहमान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रशासन की अनुमति न देने की वजह से वह पीड़ितों से नहीं मिल सके। प्रशासन जब कहेगा तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर मिलेंगे। वह नवंबर में होने वाली पीडीए पंचायत में शामिल होंगे, जिसकी अनुमति के लिए प्रशासन को पत्र दिया जाएगा।

    अखिलेश यादव के हवाले से उन्होंने कहा कि सपा कि बरेली में जो कुछ हुआ, उसमें जिन निर्दोष लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनको न्याय मिलना चाहिए। सपा प्रतिनिधिमंडल के सांसदों, विधायकों व अन्य पदाधिकारियों को रोक दिया गया। जिले में कुछ कार्रवाई ऐसी हुई हैं, जो कुछ गड़बड़ है, जिसे छिपाया जा रहा है।

    सपा के राष्ट्रीय सचिव वीरपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में गरीब, बेरोजगारी समेत बहुत मुद्दे हैं, जिनसे भाजपा जनता का ध्यान हटाना चाहती है, जबकि जनता सरकार को हटाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की मिलीभगत नहीं होती तो जुमे के दिन इतनी भीड़ कैसे एकत्र हो गई।

    इसमें प्रशासन की मूक सहमति थी। प्रदेश में असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुसलमानों के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा कि जिला प्रशासन डरा हुआ है और गलती छिपाने के लिए हम लोगों को पीड़ितों स मिलने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि नवंबर के पहले पखवाड़े में होने वाली पीडीए पंचायत के लिए प्रशासन को पत्र दिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि जिस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर डराया जा रहा है, उसके विरुद्ध हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीडीए मनमाने तरीके बुलडोजर चला रहा है।

    सपा के महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा कि बिहारीपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति छत के नीचे से पत्थर फेंक रहा था, जो जिला अस्पताल के क्वार्टर से पत्थर फेंक रहा था। उसको पकड़कर पूछताछ हो कार्रवाई की जा सकेगी। इस पर पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी, कोषाध्यक्ष अशोक यादव आदि सपा नेता मौजूद रहे।

    सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने वालों में ये रहे शामिल

    आंवला सांसद नीरज मौर्य, बहेड़ी विधायक अताउर रहमान, भोजीपुरा विधायक शहजिल इस्लाम, सपा जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल सिंह यादव, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन, पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, पूर्व विधायक आरके शर्मा, सुल्तान बेग, विजय पाल सिंह, इस्लाम साबिर, पूर्व जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, सपा के प्रदेश सचिव शुभलेश यादव, उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव, डा. अनीस बेग आदि मौजूद रहे।