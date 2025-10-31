एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लोगों से 10 लाख की ठगी, अमरोहा में तीन लोगों पर FIR

जागरण संवाददाता, अमरोहा। एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर पिता-पुत्र ने दिल्ली निवासी महिला के साथ मिलकर 18 लोगों के साथ 10 लाख रुपये की ठगी कर ली। बकायदा उन्हें दिल्ली में ट्रेनिंग भी दिलाई तथा फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिए। ज्वाइन करने पहुंचे लोगों को एयरपोर्ट पर पहुंच कर धोखाधड़ी की जानकारी हुई। अब पीडितों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

यह मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव पपसरी खादर का है। यहां रहने वाले कपिल कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शुक्रवार को शिकायती पत्र दिया है। उनका आरोप है कि संभल जनपद के थाना एचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक खुद को पत्रकार बताता है।

उसने सात जुलाई 2025 को अपने पिता के साथ मिलकर मंडी क्षेत्र के 18 लोगों को दिल्ली में एयरपोर्ट पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसे एकत्र किए थे। यह पैसे फाइल चार्ज व ट्रेनिंग खर्च क रूप में लिए गए थे। उसके बाद पिता पुत्र सभी लोगों को दिल्ली ले गए तथा वहां एक मकान पर ले गए। जिस पर एमएस रक्षा सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड लिखा था।

वहां एक महीना ट्रेनिंग के नाम पर कक्षाएं लगीं। उसके बाद 23 अगस्त को सभी को दिल्ली एयरपोर्ट के पास स्थित एक दफ्तर में ले गए। जहां ममता नाम की महिला मिलीष। पिता-पुत्र ने ममता को एयरपोर्ट की अधिकारी बताया तथा उसके खाते में भी 20 हजार रुपये जमा कराए।

ममता ने ही सभी को फर्जी नियुक्ति पत्र दिए तथा 1 सितंबर को एयरपोर्ट पर जाकर ज्वाइन करने को कहा। 1 सितंबर को जब सभी पीड़ित एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें वहां से भगा दिया। तब जाकर पीड़ितों को ठगी का अहसास हुआ। अभी तक सभी पीड़ित समझौते के माध्यम से पिता-पुत्र से पैसे लौटाने की बात कर रहे थे।