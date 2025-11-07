Language
    बरेली नगर निगम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, नगर आयुक्त से धक्का-मुक्की और नारेबाजी

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:27 PM (IST)

    बरेली नगर निगम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर आयुक्त के साथ धक्का-मुक्की और नारेबाजी की। यह हंगामा एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी मांगों को लेकर किया गया, जिससे नगर निगम में तनाव का माहौल बन गया।

    जागरण संवाददाता, बरेली। नगर निगम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, उन्होंने नगर आयुक्त मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विभाग संगठन मंत्री अवनि यादव के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा, संगठन ने गुरुवार को छात्रा सम्मेलन के लिए नगर निगम में जीआईसी स्मार्ट सिटी सभाकर की बुकिंग कराई थी।

    आरोप लगाया शुक्रवार को कार्यकर्ता बिल लेकर नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ धक्का मुक्की की गई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुद्दा उठाया कि शहर में गंदगी का अंबार लगा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उससे नाराज कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य मुर्दाबाद के नारे लगे।

    ऐसे में थोड़ी देर बाद नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर आए और पैदल ही पुलिस सुरक्षा के बीच अपने आवास की ओर चल दिए, जहां नगर निगम के मुख्य द्वार पर कार्यकर्ताओं ने गेट बंद करने का प्रयास किया और धक्का मुक्की भी की। अभी भी कार्यकर्ता नगर निगम में प्रदर्शन कर रहे हैं बाद में जा रही नगर आयुक्त की कार को भी रोक लिया।

    वहीं, नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के अंदर घुसकर कुर्सियां फेंकी और हंगामा किया। इसलिए सुरक्षाकर्मी बुलाने पड़े।

    सफाई कर्मी भी हुए उग्र, कार्यकर्ताओं को कहा गुंडा

    नगर निगम में प्रदर्शन के बाद सफाई कर्मचारी भी उग्र हो गए, कर्मचारी नेता राजकुमार समदर्शी ने कहा निगम में प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं बल्कि गुंडे हैं, उन्होंने हमारे अधिकारी के साथ अभद्रता की, कार्यालय में घुसकर शीशे तोड़े, अभद्रता की। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जब तक कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वह सफाई नहीं करेंगे।

