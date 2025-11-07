बरेली नगर निगम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, नगर आयुक्त से धक्का-मुक्की और नारेबाजी

जागरण संवाददाता, बरेली। नगर निगम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, उन्होंने नगर आयुक्त मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विभाग संगठन मंत्री अवनि यादव के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा, संगठन ने गुरुवार को छात्रा सम्मेलन के लिए नगर निगम में जीआईसी स्मार्ट सिटी सभाकर की बुकिंग कराई थी।

आरोप लगाया शुक्रवार को कार्यकर्ता बिल लेकर नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ धक्का मुक्की की गई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुद्दा उठाया कि शहर में गंदगी का अंबार लगा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उससे नाराज कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य मुर्दाबाद के नारे लगे।

ऐसे में थोड़ी देर बाद नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर आए और पैदल ही पुलिस सुरक्षा के बीच अपने आवास की ओर चल दिए, जहां नगर निगम के मुख्य द्वार पर कार्यकर्ताओं ने गेट बंद करने का प्रयास किया और धक्का मुक्की भी की। अभी भी कार्यकर्ता नगर निगम में प्रदर्शन कर रहे हैं बाद में जा रही नगर आयुक्त की कार को भी रोक लिया।