'बांग्लादेशियों के नाम पर असली वोटरों की डकैती डाल रही भाजपा', संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, बरेली। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार बरेली में आयोजित प्रेस वार्ता में घोषणा की कि 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी की ‘वोट बचाओ – संविधान बचाओ’ पदयात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा जिलों को कवर करेगी। संजय सिंह ने बताया कि पदयात्रा के दौरान चार बड़ी जनसभाएं रामपुर, मुरादाबाद, पाकवाड़ा और अमरोहा में होंगी, जबकि बीच-बीच में स्वागत और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दो प्रमुख विषयों — वोट का अधिकार बचाने और संविधान की रक्षा करने — पर केंद्रित रहेगी।

संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों मतदाताओं के वोट पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि “जिले-जिले में जानबूझकर भारी गड़बड़ियां की जा रही हैं। बिहार में 70–70 हजार वोट एक विधानसभा से काट दिए गए, और अब उत्तर प्रदेश में भी लगभग दो करोड़ वोट काटने की साजिश चल रही है।” उन्होंने बताया कि लखनऊ, जौनपुर और रामपुर में इस तरह की गड़बड़ियों के प्रमाण आम आदमी पार्टी के पास हैं। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर तक मैं एक-एक जिले का खुलासा करूंगा, आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

उन्होंने बताया कि लखनऊ की मेयर ने असम से आए सफाईकर्मियों, जिनके पास एनआरसी, आधार, राशन कार्ड और निवास प्रमाणपत्र सभी दस्तावेज मौजूद हैं, उन्हें “बांग्लादेशी बताकर शहर खाली करने का नोटिस” दे दिया। जौनपुर के दुलैपुर में वाराणसी से काम करने आए लोगों को “विदेशी” बताकर उनके वोट काटे जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, “यह वोट की डकैती है। भाजपा के इशारे पर एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर असली मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है।”

उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में डेथ, परमानेंट शिफ्टेड और अनट्रेसेबल कैटेगरी के नाम पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं को हटाया जा रहा है। “बीजेपी चाहती है कि मतदाता कार्यालयों के चक्कर लगाते रहें और अंत में उनका वोट भगवान भरोसे रह जाए।”

रामपुर की घटना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि “एक परिवार जो पीढ़ियों से वहीं रह रहा है, उन्हें केवल इसलिए परेशान किया जा रहा है ताकि उनका वोट काटा जा सके। यह एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की लूट है।” संजय सिंह ने कहा कि यही कारण है कि 21 दिसंबर से शुरू होकर 26 दिसंबर तक चलने वाली यह पदयात्रा वोट और संविधान की रक्षा के लिए होगी।

उन्होंने कहा कि इस यात्रा का दूसरा विषय है संविधान बचाओ।

“आज संविधान में दिए हमारे बराबरी, सम्मान और धर्मनिरपेक्षता के अधिकार पर हमला हो रहा है। भाजपा एक नकली चर्चा ‘बाबा’ के ज़रिए चलवा रही है, जो देश को तोड़ने की साजिश है।” उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा, “यह देश बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी बाबा के फरमान से नहीं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने इसी संविधान की शपथ ली है, तो कोई कैसे कह सकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा?” उन्होंने कहा, “अगर हर कोई अपना-अपना राष्ट्र मांगे — सिख राष्ट्र, तमिल राष्ट्र, नागा राष्ट्र — तो देश फिर से रियासतों में बंट जाएगा। भाजपा देश जोड़ने नहीं, तोड़ने का काम कर रही है।”

बरेली में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि “मुसलमानों पर बुलडोजर चला कर भाजपा दलितों-पिछड़ों को भी कुचल रही है। यह दिखावटी कार्रवाई है ताकि समाज को बांटा जा सके।” उन्होंने कहा कि “दिल्ली में 140 साल पुराना मंदिर आरएसएस की पार्किंग के लिए तोड़ा गया, काशी में 300 मंदिर काशी कॉरिडोर के नाम पर ध्वस्त किए गए, अयोध्या में घर और मंदिर गिराए गए, और सुल्तानपुर में सफाईकर्मियों की झुग्गियां बुलडोज़र से तोड़ी गईं।” संजय सिंह ने तीखे शब्दों में कहा, “बुलडोजर संविधान नहीं है, कानून नहीं है, न्याय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि सरकार बुलडोजर का दुरुपयोग नहीं कर सकती।”

बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव से पहले “बांग्लादेशियों को पकड़ने का नाटक” करती है। उन्होंने कहा, “बिहार की एसआईआर प्रक्रिया में कुल 315 लोग मिले, जिनमें 78 मुसलमान और बाकी नेपाल के हिंदू थे। 80 लाख वोट काटे गए — जिनमें ब्राह्मण, अधिकारी, दलित और पिछड़े सभी शामिल हैं। क्या सबको डिटेंशन सेंटर में रखोगे?” उन्होंने कहा कि “असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरह की बेतुकी बातें करती है। यह पार्टी अपने गुनाहों पर भी जश्न मनाती है।”