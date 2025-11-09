बरेली में प्रशासन सख्त, धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक जगहों से 96 लाउडस्पीकर उतारे

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर-ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध शनिवार को विशेष अभियान चलाया गया।

सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे 96 लाउडस्पीकर उतारे

अभियान के पहले दिन जिले भर में 96 अवैध लाउड स्पीकर को उतारा गया। एसएसपी के अनुसार जिले के सभी थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर-ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान की निगरानी सीओ स्तर से की जा रही है। कहा कि ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर सामाजिक समस्या है। इसलिए किसी भी स्थान पर निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।