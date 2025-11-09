Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली में प्रशासन सख्त, धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक जगहों से 96 लाउडस्पीकर उतारे

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:31 AM (IST)

    बरेली में प्रशासन ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों से 96 लाउडस्पीकर उतरवाए। यह कार्रवाई उन लाउडस्पीकरों के खिलाफ की गई जो बिना अनुमति के लगे थे, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बरेली में सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे 96 लाउडस्पीकर उतारे 

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर-ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध शनिवार को विशेष अभियान चलाया गया।

     

    सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे 96 लाउडस्पीकर उतारे

     

    अभियान के पहले दिन जिले भर में 96 अवैध लाउड स्पीकर को उतारा गया। एसएसपी के अनुसार जिले के सभी थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर-ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान की निगरानी सीओ स्तर से की जा रही है। कहा कि ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर सामाजिक समस्या है। इसलिए किसी भी स्थान पर निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    इन जगहों से उतारे लाउडस्पीकर

     

    अभियान कानून व्यवस्था, सामाजिक समरसता एवं नागरिक शांति बनाए रखने की दिशा में एक ठोस कदम है। आमजन से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। बताया की अभियान के पहले दिन सीबीगंज थाने में 11, इज्जतनगर में 13 और भोजीपुरा में आठ, बारादरी में पांच, नवाबगंज में 13 और अन्य थानाक्षेत्र में अभियान चलाकर कुल 96 अवैध लाउडस्पीकर उतारे गए।