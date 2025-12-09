4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 12 वर्षीय आरोपित गिरफ्तार, मजदूरी कर लौटी मां से मासूम ने रोते हुए बताई आपबीती
4 साल की मासूम बच्ची घर में अकेली खेल रही थी, तभी 12 वर्षीय पड़ोसी किशोर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चीखने-चिल्लाने पर आरोपी भाग निकला, लेकिन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। यह घटना कानूनन जितना बड़ा अपराध है, समाज के लिए उतनी ही चिंताजनक। हर खतरे से बेफिक्र चार वर्षीय बालिका अपने घर में अकेले खेल रही थी। उसी दौरान घर में घुसे 12 वर्षीय किशोर ने उससे दुष्कर्म किया। वह छटपटाने लगी। चीखी-चिल्लाई तो आरोपित वहां से भगाकर छिप गया। सोमवार को उसे पकड़कर किशोर न्यायालय भेज दिया गया।
किशोर के स्वजन उसकी उम्र 12 जबकि पीड़ित पक्ष के लोग इससे अधिक बता रहे हैं। आरोप-प्रत्यारोप होते रहे मगर, कार्रवाई कागजों की बुनियाद पर आगे बढ़ी। आंवला क्षेत्र के गांव में रहने वाली महिला घरों में बतौर सहायिका और उनके पति मजदूरी करते हैं। रविवार को दोनों काम पर गए थे। आठ वर्षीय बेटा दोस्तों के साथ खेलते हुए कहीं चला गया।
बच्ची ने बताई आपबीती
घर में चार वर्षीय बिटिया अकेली थी। आरोप है कि वहां पहुंचे दूसरे संप्रदाय के 12 वर्षीय बालक ने उससे दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद उसकी मां घर लौटी तो बालिका ने आपबीती सुनाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपित के घर शिकायत करने पहुंचे तो उसके पिता ने धमकाया। थाने में शिकायत की तो परिणाम भुगतना होगा।
थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बालिका की मां की तहरीर के आधार पर किशोर व उसके पिता के विरुद्ध पाक्सो, दुष्कर्म, घर में घुसकर चोट पहुंचाने, धमकाने की धारा में प्राथमिकी लिखी गई। सोमवार दोपहर को आरोपित किशोर को पकड़कर किशोर न्यायालय भेज दिया गया। अब किशोर के पिता की तलाश की जा रही है।
