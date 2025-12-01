Train Cancelled: रेलवे ने रद की 26 ट्रेनें, कई के फेरे हुए कम; कोहरे के कारण लिया फैसला

जागरण संवाददाता, बरेली। कोहरा के चलते रेलवे ने सोमवार से 28 फरवरी तक 26 ट्रेनों का संचालन बंद करने का फैसला लिया है। मुरादाबाद मंडल की ये सभी गाड़ियां यहां जंक्शन से होकर गुजरती हैं। इससे यात्रियों को दिक्कत उठानी पड़ सकती है। कोहरा बढ़ने से गाड़ियों का संचालन प्रभावित हो रहा है। ठंड के दौरान पटरियों के चटकने और टूटने की भी आशंका रहती है।