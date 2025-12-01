Train Cancelled: रेलवे ने रद की 26 ट्रेनें, कई के फेरे हुए कम; कोहरे के कारण लिया फैसला
कोहरे के कारण रेलवे ने 28 फरवरी तक 26 ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है। मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली ये ट्रेनें बरेली जंक्शन से होकर जाती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होगी। ठंड में पटरियों के टूटने की आशंका के चलते भी यह फैसला लिया गया है। कई मेमू ट्रेनों के फेरे भी कम किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, बरेली। कोहरा के चलते रेलवे ने सोमवार से 28 फरवरी तक 26 ट्रेनों का संचालन बंद करने का फैसला लिया है। मुरादाबाद मंडल की ये सभी गाड़ियां यहां जंक्शन से होकर गुजरती हैं। इससे यात्रियों को दिक्कत उठानी पड़ सकती है। कोहरा बढ़ने से गाड़ियों का संचालन प्रभावित हो रहा है। ठंड के दौरान पटरियों के चटकने और टूटने की भी आशंका रहती है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कोहरा के कारण रेलवे ने मेल व पैसेंजर गाड़ियों के संचालन को लेकर किया बदलाव
- रेलवे ने एक दिसंबर से 28 फरवरी तक कई ट्रेनों और पैंसेजर गाड़ियों का संचालन बंद कर दिया है। यहां जंक्शन से चलने वाले मेमू सहित कई गाड़ियों के फेरों में भी कमी की गई है।
- अगले तीन महीने तक 14324 न्यू दिल्ली-बरेली इंटरसिटी, 14014 आनंद बिहार टर्मिनल-सहारनपुर एक्सप्रेस, 14311 अलवर-बरेली पैसेंजर, 1502 चंदौसी-लखनऊ एक्सप्रेस, 14235 वाराणसी-बरेली एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा।
- इसी क्रम में 64175 अप और डाउन रोजा-बरेली, 64177 अप और डाउन बरेली-मुरादाबाद, 64553 अप डाउन मुरादाबाद-गाजियाबाद, 54327 अप-डाउन सीतापुर-शाहजहांपुर, 54329 अप-डाउन बालामऊ-शाहजहांपुर आदि ट्रेनों को शामिल किया गया है।
- इसके अलावा 12208 जम्मूतवी-काठगोदाम साप्ताहिक गाड़ी को सात, 15, 21, 28 दिसंबर और चार, 11, 18 व 25 जनवरी के साथ ही सात, 14 21 व 28 फरवरी को निरस्त रखा जाएगा।
- इसी तरह 12208 जम्मूतवी-काठगोदाम एक्सप्रेस सात, 14, 21, 28 दिसंबर, चार, 11,18 व 25 जनवरी और एक आठ, 15, 22 फरवरी को निरस्त रहेगी।
- इसी तरह कानपुर-कोठगोदाम ट्रेन जो मंगलवार को चलती है, उसे भी रेलवे ने नौ, 16, 23, 30 दिसंबर, छह, 13, 20, 27 जनवरी और तीन, 10, 17 और 24 फरवरी को निरस्त रखने का निर्णय लिया है।
- इसी क्रम में कोठगोदाम-कानपुर जो सोमवार को चलती है, उसे भी 15, 22, 29 दिसंबर, पांच, 12, 19, 26 व दो, नौ, 15 व 23 फरवरी को निरस्त कर दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।