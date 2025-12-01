Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bareilly News: मिर्जापुर-नरखेड़ा मार्ग के लिए 26.39 करोड़ रुपये मंजूर, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:53 AM (IST)

    बरेली में सड़कों के निर्माण के लिए शासन ने 2.58 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मिर्जापुर-नरखेड़ा-आनंदपुर मार्ग के लिए 26.39 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अन्य मार्गों जैसे भमोरा-शाहाबाद-बिलारी और आंवला-अलीगंज-गैनी मार्ग के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। शाहजहांपुर में भी हाईवे को डबल लेन बनाने के लिए धन आवंटित हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शासन से जिले में प्रस्तावित सड़कों के निर्माण की मंजूरी के साथ बजट का आवंटन शुरू कर दिया है। पांच सड़कों के प्रस्तावों की स्वीकृति देकर कार्य आरंभ कराने के लिए धनराशि भी जारी कर दी गई है। इनमें मिर्जापुर से नरखेड़ा आनंदपुर मार्ग भी शामिल है, जिसके लिए 26.39 करोड़ की स्वीकृति देकर 2.58 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्वीकृतियां मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने निर्माण कार्य आरंभ कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शासन से निर्माण कार्य आरंभ कराने के लिए 2.58 करोड़ रुपये आवंटित


    राज्य सड़क निधि से मिर्जापुर से नरखेड़ा मंडवा वंशीपुर होते हुए आनंदपुर मार्ग के 12.570 किमी चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 26 करोड़ 39 लाख 24 हजार रुपये की परियोजना स्वीकृत हुई है। कार्य आरंभ कराने के लिए दो करोड़ 58 लाख 30 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। धर्मार्थ कार्य योजना के अंतर्गत भमोरा शाहाबाद बिलारी मार्ग चल रहे 46.70 किमी चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा आंवला अलीगंज गैनी मार्ग के किमी एक से 14 के बीच 14 किमी सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पांच करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।


    मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे 36.67 किमी को डबल लेन बनाने के लिए रुपयों का आवंटन

     

    इधर, शाहजहांपुर में जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे 36.67 किमी को डबल लेन बनाने के लिए 20.21 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह परियोजना 134.76 करोड़ रुपये की है। निगोही खुदागंज मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 21.11 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

    बता दें कि जिले से लोक निर्माण विभाग ने 2700 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे हैं। विधानसभा क्षेत्रवार प्रस्तावों को स्वीकृत कराने और निर्माण कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद अब वित्तीय स्वीकृति के साथ बजट का आवंटन होने लगा है। बजट मिलने से लोक निर्माण विभाग में टेंडर कराकर निर्माण शुरू कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

    मुख्य अभियंता अजय कुमार का कहना है कि जिन प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने के साथ बजट का आवंटन हो चुका है, संबंधित अधिशासी अभियंताओं को टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कराकर गुणवत्ता के साथ निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।