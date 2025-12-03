Language
    बरेली मंडल की निर्माणाधीन 20 सड़कों के लिए मिले 1.76 करोड़, लोगों को म‍िलेगी राहत

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:56 PM (IST)

    राज्य सड़क निधि से मंडल में निर्माणाधीन 20 सड़कों के लिए शासन से एक करोड़ 76 लाख 62 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें बरेली और बदायूं की पांच-पांच औ

    जागरण संवाददाता, बरेली। राज्य सड़क निधि से मंडल में निर्माणाधीन 20 सड़कों के लिए शासन से एक करोड़ 76 लाख 62 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें बरेली और बदायूं की पांच-पांच और शाहजहापुर की 10 सड़कें शामिल हैं।

    बरेली में आंवला-अलीगंज से कचूरडांडी मार्ग के लिए 3.31 लाख रुपये, नकटी नारायनपुर से बिहारीपुर पीतमराय से नौगवां भगवंतपुर नहर की पटरी संपर्क मार्ग के लिए 1.99 लाख रुपये, रत्नान्दपुर से मौजमनगला खालसा संपर्क मार्ग के लिए 59 हजार रुपये, सेंथल जादोपुर मार्ग से पचपेड़ा संपर्क मार्ग के लिए 96 हजार रुपये, पीलीभीत-बरेली मार्ग बुखारापुर से सतुइया खुर्द संपर्क मार्ग के लिए 7.27 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

    बदायूं में कुंवरगांव से हरनाथपुर मार्ग की विशेष मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये, एमबी मार्ग से कोल्हाई से मेमड़ी इस्माइलपुर मार्ग के लिए 22.86 लाख रुपये, असरासी से शेखूपुरा मल्लामई मार्ग के लिए 23.09 लाख रुपये, तिगरा से मिर्जापुर सोहरा मार्ग की विशेष मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये, बरेली-मथुरा मार्ग के शहरी भाग में मरम्मत के लिए 43.66 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

    शाहजहांपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कंकलिया धर्मपुर एप्रोच मार्ग के लिए 2.27 लाख रुपये, फतेहगंज दातागंज मढ़ई मार्ग से मढ़ई पुलिया की पहुंच मार्ग के लिए 2.70 लाख रुपये, जिगनिया संपर्क मार्ग के आबादी भाग में सीसी एवं नाली निर्माण के लिए 2.65 लाख रुपये, अवा संपर्क मार्ग के आबादी भाग में सीसी एवं नाली निर्माण के लिए 6.12 लाख रुपये, मोहद्दीनपुर संपर्क मार्ग के लिए 4.62 लाख रुपये, करीमकुआपुर पक्के मार्ग से सफतयारा मोड मार्ग के आबादी भाग में सीसी व नाली निर्माण के लिए 4.82 लाख रुपये, तिकोला पुल की पहुंच मार्ग की मरम्मत के लिए 2.10 लाख रुपये, नाहिल संपर्क मार्ग के आबादी भाग में सीसी, नाली निर्माण के लिए 8.51 लाख रुपये, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा रोड से एप्रोच की दूरी तक सीसी के लिए 7.76 लाख रुपये, कुम्भिया माफी संपर्क मार्ग के नवीनीकरण के लिए 11.34 लाख रुपये आवंटित किया गया है। संबंधित अधिशासी अभियंताओं को तेजी से कार्य कराकर निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।