जागरण संवाददाता, बरेली। राज्य सड़क निधि से मंडल में निर्माणाधीन 20 सड़कों के लिए शासन से एक करोड़ 76 लाख 62 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें बरेली और बदायूं की पांच-पांच और शाहजहापुर की 10 सड़कें शामिल हैं।

बरेली में आंवला-अलीगंज से कचूरडांडी मार्ग के लिए 3.31 लाख रुपये, नकटी नारायनपुर से बिहारीपुर पीतमराय से नौगवां भगवंतपुर नहर की पटरी संपर्क मार्ग के लिए 1.99 लाख रुपये, रत्नान्दपुर से मौजमनगला खालसा संपर्क मार्ग के लिए 59 हजार रुपये, सेंथल जादोपुर मार्ग से पचपेड़ा संपर्क मार्ग के लिए 96 हजार रुपये, पीलीभीत-बरेली मार्ग बुखारापुर से सतुइया खुर्द संपर्क मार्ग के लिए 7.27 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

बदायूं में कुंवरगांव से हरनाथपुर मार्ग की विशेष मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये, एमबी मार्ग से कोल्हाई से मेमड़ी इस्माइलपुर मार्ग के लिए 22.86 लाख रुपये, असरासी से शेखूपुरा मल्लामई मार्ग के लिए 23.09 लाख रुपये, तिगरा से मिर्जापुर सोहरा मार्ग की विशेष मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये, बरेली-मथुरा मार्ग के शहरी भाग में मरम्मत के लिए 43.66 लाख रुपये जारी किए गए हैं।