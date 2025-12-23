पुश्तैनी मकान बिकवाकर दहेज लोभियों ने हड़पे दस लाख, 15 वर्षों से उत्पीड़न का झेल रही विवाहिता

संवाद सूत्र, बाराबंकी। दहेज लोभी ससुरालीजनों ने महिला का पुस्तैनी मकान बिकवाकर दस लाख रुपये हड़प लिए। 15 वर्षों से उत्पीड़न का दंश झेल रही विवाहिता ने एक बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसकी सुनवाई ही नहीं हुई। पीड़िता का आरोप है कि पुत्रियों को जन्म देने के कारण उसको और प्रताड़ित किया जाता रहा। पांच लाख रुपये की मांग पूरी न हो पाने पर फिर ससुरालीजन ने उसको पीटा तो पीड़िता ने फिर पुलिस से शिकायत कर मुकदमा करा दिया है।

कोतवाली नगर के बबुरिहा आलापुर निवासी बसंती की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व जैदपुर के बरौली मलिक निवासी अमित कुमार से हुई थी। बसंती के अनुसार पिता ने हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन ससुरालीजन उससे संतुष्ट नहीं थे।

पति अमित कुमार, जेठ जितेंद्र कुमार, देवर संजीव कुमार, सास रामावती, ननद गीता और संगीता आये दिन ताने देकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इस बीच उसने दो पुत्री अनंती व निधि काे जन्म दिया, तो प्रताड़ना और बढ़ गई।