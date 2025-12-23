पुश्तैनी मकान बिकवाकर दहेज लोभियों ने हड़पे दस लाख, 15 वर्षों से उत्पीड़न का झेल रही विवाहिता
बाराबंकी में एक विवाहिता को दहेज के लिए पिछले 15 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। दहेज के लिए पीड़िता का पुश्तैनी मकान भी बिकवा दिया गया। महिला ने प ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बाराबंकी। दहेज लोभी ससुरालीजनों ने महिला का पुस्तैनी मकान बिकवाकर दस लाख रुपये हड़प लिए। 15 वर्षों से उत्पीड़न का दंश झेल रही विवाहिता ने एक बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसकी सुनवाई ही नहीं हुई।
पीड़िता का आरोप है कि पुत्रियों को जन्म देने के कारण उसको और प्रताड़ित किया जाता रहा। पांच लाख रुपये की मांग पूरी न हो पाने पर फिर ससुरालीजन ने उसको पीटा तो पीड़िता ने फिर पुलिस से शिकायत कर मुकदमा करा दिया है।
कोतवाली नगर के बबुरिहा आलापुर निवासी बसंती की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व जैदपुर के बरौली मलिक निवासी अमित कुमार से हुई थी। बसंती के अनुसार पिता ने हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन ससुरालीजन उससे संतुष्ट नहीं थे।
पति अमित कुमार, जेठ जितेंद्र कुमार, देवर संजीव कुमार, सास रामावती, ननद गीता और संगीता आये दिन ताने देकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इस बीच उसने दो पुत्री अनंती व निधि काे जन्म दिया, तो प्रताड़ना और बढ़ गई।
पीड़िता के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और इकलौती संतान होने के कारण ससुरालीजन ने बहला फुसलाकर उसका पैतृक मकान दस लाख रुपये में बिकवा कर पूरी रकम हड़प ली।
14 दिसंबर 2025 की शाम सात बजे पति शराब के नशे में धुत्त होकर गालियां देते हुए मारा पीटा और हत्या की धमकी दी। पीड़ित ने मामले में पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
18 दिसंबर 2025 की शाम वह अपने किराए के मकान पहुंची तो वहां पहले से मौजूद पति, ननद गीता व उनका पुत्र शनि ने गालियां देते हुए पांच लाख रुपये की मांग करते हुए फिर मारा पीटा।
22 दिसंबर को पीड़िता ने मामले में शिकायत की जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नगर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। जांच में साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
