यूपी में बदहाल स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की एक झलक गुरुवार देर रात बाराबंकी ज‍िले में नजर आई। यहां एक न‍िजी अस्‍पताल में मह‍िला की मौत हो गई। शव वाहन न म‍िलने पर स्‍वजन बाइक से 11 क‍िमी दूर घर तक शव को लेकर आए। बता दें क‍ि मह‍िला की मौत के बाद अस्‍पताल को पूरा पैसे न देने पर परिवार से कहासुनी भी हुई थी।

Barabanki News: ज‍िले में बदहाल स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं

