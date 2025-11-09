अब बिना FASTag वाले वाहन भी दे सकेंगे UPI से टोल टैक्स, सभी प्लाजा पर लागू होगी व्यवस्था

सुरेंद्र कुमार, अहमदपुर (बाराबंकी)। अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है, फिर भी टोल प्लाजा से वाहन निकाल सकेंगे। वाहन निकालने से पहले यूपीआई से टैक्स देना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से यूपीआई की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। प्रत्येक टोल प्लाजा पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। पेमेंट होने के बाद साउंड से अलाउंस होगा कि भुगतान हो चुका है। इस व्यवस्था से वाहन चालकों को टैक्स भरने में आसानी होगी। यह सिस्टम 15 नवंबर से लागू होगा।

एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) बिना फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर टैक्स भरने के लिए नई सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। अहमदपुर टोल प्लाजा प्रबंधक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि 15 नवंबर से टोल प्लाजा पर यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) से टैक्स भरने की सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। अभी तक फास्टैग के अलावा नकद टैक्स भुगतान की व्यवस्था टोल प्लाजा पर दी गई थी।