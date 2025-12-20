UP Weather Update: बाराबंकी में दिन में अंधेरा, IMD ने 40 जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट किया जारी
मौसम विभाग ने तराई के 40 जिलों में शीत लहर की चेतावनी जारी की है। घने कोहरे के कारण दिन में अंधेरा छाया हुआ है और तापमान में गिरावट आई है। प्रशासन अला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाराबंकी। तराई के 40 जिलों में रविवार सबसे अधिक शीत लहरी की चपेट में आने की चेतावनी मौसम विभाग से मिलने के बाद अतिशीत से निपटने की तैयारी हो रही है।
घने कोहरे से दिन में अंधेरा होने से तापमान में भारी गिरावट हो रही है। दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से भीषण सर्दी से निपटने के प्रबंधन में प्रशासनिक अमले को भी सक्रिय कर दिया गया है।
शीतलहर से आमजन को बचाने के लिए अलाव और रैन बसेरों में व्यापक प्रबंध किए जाने के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मुस्तैद करने की दिशा में अस्पतालों में चिकित्सकों के उपस्थित रहने की मानीटरिंग भी करवाई जा रही है। सड़कों पर घने कोहरे के बीच यातायात सुगम रखने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग की टीमों को लगाया गया है।
खासकर नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग टीमों को मेडिकल किट और सुरक्षा के प्रबंध के साथ तैनात किया गया है। लखनऊ अयोध्या राजमार्ग पर सफेदाबाद से सागर इंस्टीट्यूट के एक्सप्रेस लेन की विशेष निगरानी है।
लखनऊ सुलतानपुर रोड़ पर मोहनलालगंज लखनऊ से गंगागंज और हैदरगढ़ से आगे सुलतानपुर के हादसा बहुल स्तर पर पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश पर एनएचएआइ प्रशासन को सक्रिय किया गया है।
शीत से निपटने के लिए ग्राम एवं नगर पंचायतों समेत सभी उपजिलाधिकारियों को सक्रिय रहने को कहा गया है। सभी जगह अलाव की व्यवस्था की निगरानी कर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना है। असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण और अस्पतालों में समुचित स्वास्थ्य सेवाओं अलर्ट किया गया है। चिकित्सकों की अस्पतालों में उपस्थिति को विशेष हिदायत दी गई है।
शशांक त्रिपाठी, जिलाधिकारी, बाराबंकी
