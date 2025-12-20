UP Weather Update: बाराबंकी में दिन में अंधेरा, IMD ने 40 जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट किया जारी

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। तराई के 40 जिलों में रविवार सबसे अधिक शीत लहरी की चपेट में आने की चेतावनी मौसम विभाग से मिलने के बाद अतिशीत से निपटने की तैयारी हो रही है।

घने कोहरे से दिन में अंधेरा होने से तापमान में भारी गिरावट हो रही है। दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से भीषण सर्दी से निपटने के प्रबंधन में प्रशासनिक अमले को भी सक्रिय कर दिया गया है।

शीतलहर से आमजन को बचाने के लिए अलाव और रैन बसेरों में व्यापक प्रबंध किए जाने के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मुस्तैद करने की दिशा में अस्पतालों में चिकित्सकों के उपस्थित रहने की मानीटरिंग भी करवाई जा रही है। सड़कों पर घने कोहरे के बीच यातायात सुगम रखने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग की टीमों को लगाया गया है।